Грузовик столкнулся с товарным поездом в Башкирии. Произошло ДТП на железнодорожном переезде. От удара многотонную машину отбросило в кювет. Железнодорожный состав серьезно не поврежден. О пострадавших ничего неизвестно.

На месте ДТП начали работать экстренные службы региона и следователи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.