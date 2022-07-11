Посетителей ТЦ "Мега Химки" эвакуировали из-за сообщения о "минировании" – СМИ

Посетителей ТЦ "Мега Химки" эвакуировали из-за сообщения о "минировании". Об этом сообщили в ТАСС.

Посетителей и персонал вывели на улицу. На месте работают полиция и другие оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.