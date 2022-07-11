Станция метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии работает штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Станция "Киевская" Арбатско-Покровской линии метро работает штатно, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Поезда на линии курсируют в соответствии с графиком, движению и безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Ранее на станции метро "Киевская" произошло тление силовых кабелей в коллекторе. Пожару присвоили второй ранг сложности. Задымление устранено, специальная комиссия будет выяснять причины произошедшего.

