Пожар произошел на станции метро "Киевская" в Москве

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На станции метро "Киевская" произошло тление силовых кабелей в коллекторе. Пожару присвоили второй ранг сложности, сообщает ТАСС.

При этом движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро осуществляется согласно графику после задымления в служебном помещении станции "Киевская", сообщает Агентство "Москва".

"Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает. Ранее в служебном помещении станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии было обнаружено задымление, для ликвидации которого на место прибыли специалисты метро и сотрудники МЧС", – отметили в пресс-службе московского метро.

Уточняется, что задымление устранено, специальной комиссией будут выяснены причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что поезда на западном участке Филевской линии московского метро следуют с увеличенным интервалом в связи с проверкой состава.

