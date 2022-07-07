Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Поезда не ходят на участке Замоскворецкой линии из-за деревьев. Движения нет от станции "Автозаводская" до станции "Орехово", сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции "Автозаводская" до станции "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка, – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Ранее поезда не ходили на Сокольнической линии метро из-за человека на путях. Движения не было от станции "Коммунарка" до "Саларьево".

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позднее оперативными службами департамента транспорта движение было оперативно восстановлено и введено в график.