Санкции не повлияли на работу транспортной системы столицы – Ликсутов

Существенной остановки в поставках транспорта для столицы в 2022 году нет – Ликсутов

Санкции западных стран, введенные в отношении России, не повлияли на работу транспортной системы столицы, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, все городские программы, связанные с приобретением нового подвижного состава, как для метро, так и для наземного транспорта осуществляются.

"Наши партнеры, компании российского транспортного машиностроения, ускоренными темпами переходят на компоненты, в первую очередь российские, которые многие из них уже заменили. И поэтому какой-то существенной остановки в поставках в текущем году даже нет", – рассказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что в настоящий момент есть все необходимое для запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, создания новых маршрутов электробусов и для трамваев.

"Мало того, все показатели нашей госпрограммы, которая является основой для планирования всей нашей работы, всей городской транспортной системы, все показатели госпрограммы выполнены в полном объеме", – заключил Ликсутов.

Кроме того, Ликсутов рассказал, что БКЛ метро полностью замкнется в 2022 году. По его словам, уже в следующем году пассажиры смогут воспользоваться новыми станциями. Заммэра отметил, что после это будет самая лучшая транспортная инфраструктура во всем мире и по уровню качества, и по уровню интеграции с метро со станциями пригородного железнодорожного транспорта и с наземным транспортом.

