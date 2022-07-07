Санкции не повлияли на работу транспортной системы столицы – Ликсутов

Существенной остановки в поставках транспорта для столицы в 2022 году нет – Ликсутов
Санкции западных стран, введенные в отношении России, не повлияли на работу транспортной системы столицы, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.
По его словам, все городские программы, связанные с приобретением нового подвижного состава, как для метро, так и для наземного транспорта осуществляются.
"Наши партнеры, компании российского транспортного машиностроения, ускоренными темпами переходят на компоненты, в первую очередь российские, которые многие из них уже заменили. И поэтому какой-то существенной остановки в поставках в текущем году даже нет", – рассказал Ликсутов.
Заммэра подчеркнул, что в настоящий момент есть все необходимое для запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, создания новых маршрутов электробусов и для трамваев.
"Мало того, все показатели нашей госпрограммы, которая является основой для планирования всей нашей работы, всей городской транспортной системы, все показатели госпрограммы выполнены в полном объеме", – заключил Ликсутов.
Кроме того, Ликсутов рассказал, что БКЛ метро полностью замкнется в 2022 году. По его словам, уже в следующем году пассажиры смогут воспользоваться новыми станциями. Заммэра отметил, что после это будет самая лучшая транспортная инфраструктура во всем мире и по уровню качества, и по уровню интеграции с метро со станциями пригородного железнодорожного транспорта и с наземным транспортом.
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