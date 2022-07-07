Число пассажиров на столичном транспорте выросло на 800 тыс по сравнению с 2021 годом

Москвичи чаще стали выбирать общественный транспорт – Ликсутов

В Москве растет востребованность общественного транспорта. За первые шесть месяцев текущего года число пассажиров на столичном транспорте выросло на 800 тысяч человек. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал Москве 24 заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"И это говорит о том, что мобильность, количество передвижений в городе растет, экономическая жизнь развивается, потому что транспорт сейчас – один из главных показателей того, насколько меняется город, насколько москвичи стали больше передвигаться, ездить на работу, ездить в какие-то места отдыха и развлечений", – отметил руководитель Дептранса.

Он отметил, что на 18% увеличилось количество поездок горожан в места отдыха, в первую очередь это ВДНХ и Парк Горького.

"Увеличилось почти на 8% количество поездок москвичей к местам работы: это и "Москва-Сити", и крупные офисные центры в районе улицы Новой Басманной, где находится офис РЖД", – отметил он.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.

В феврале Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров. Также намечено строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций.