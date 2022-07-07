Число пассажиров на столичном транспорте выросло на 800 тыс по сравнению с 2021 годом

Москвичи чаще стали выбирать общественный транспорт – Ликсутов
В Москве растет востребованность общественного транспорта. За первые шесть месяцев текущего года число пассажиров на столичном транспорте выросло на 800 тысяч человек. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал Москве 24 заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"И это говорит о том, что мобильность, количество передвижений в городе растет, экономическая жизнь развивается, потому что транспорт сейчас – один из главных показателей того, насколько меняется город, насколько москвичи стали больше передвигаться, ездить на работу, ездить в какие-то места отдыха и развлечений", – отметил руководитель Дептранса.
Он отметил, что на 18% увеличилось количество поездок горожан в места отдыха, в первую очередь это ВДНХ и Парк Горького.
"Увеличилось почти на 8% количество поездок москвичей к местам работы: это и "Москва-Сити", и крупные офисные центры в районе улицы Новой Басманной, где находится офис РЖД", – отметил он.
Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.
В феврале Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров. Также намечено строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: