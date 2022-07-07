Ликсутов рассказал, когда замкнется БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Большая кольцевая линия метро полностью замкнется в 2022 году, сообщил Москве 24 заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, уже в следующем году пассажиры смогут воспользоваться новыми станциями. Заммэра отметил, что после это будет самая лучшая транспортная инфраструктура во всем мире и по уровню качества, и по уровню интеграции с метро, со станциями пригородного железнодорожного транспорта и с наземным транспортом.
Ликсутов добавил, что этот проект контролирует лично мэр города. Он сообщил, что изначально Сергей Собянин дал команду строить БКЛ с запасом провозной способности и качества услуг. Он рассказал, что на линии появится порядка 45 пересадок на различные виды транспорта, огромное количество альтернатив для поездок, благодаря чему пассажиры смогут выбрать, как быстрее и удобнее добраться до нужной точки.
"И я уверен, что еще много автомобилистов пересядут именно на городской транспорт, потому что будет удобнее. И в первую очередь, конечно, вы будете экономить, думаю, от 30 до 45 минут в сутки, то есть вы получите свободный час времени, которым можно распоряжаться, как вы считаете нужным", – сказал заммэра.
Он добавил, что на уже открытых станциях Большой кольцевой линии фиксируется самый большой рост пассажиропотока.
"Часть новых пассажиров – это люди, которых раньше не было на городском транспорте, то есть они передвигались, скорее всего, на личных машинах, не пользовались вообще городским транспортом. Часть пассажиров пришла с уже действующих станций метро, существенно их разгрузив, причем некоторые станции уже на 20%. Это очень хорошо, потому что станции были крайне перегружены и появилась новая альтернатива. Люди стали экономить время, стали экономить деньги и ушли с перегруженных станций, получив хорошую, качественную транспортную услугу", – заключил Ликсутов.
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Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на строящейся станции "Марьина Роща" БКЛ метро специалисты приступают к пусконаладочным работам на всех восьми эскалаторах. Станцию строят на глубине около 70 метров. Затем специалисты приступят к пусконаладке четырех эскалаторов длиной 30 метров, которые находятся в зоне пересадки на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.
Бочкарев рассказал, что северо-восточный участок БКЛ московского метро построен на 95%. По его словам, станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Он отметил, что осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.
Количество поездок на МЦД в столице выросло почти в 2,5 раза – Ликсутов
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