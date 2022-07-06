На станции "Марьина Роща" БКЛ приступают к пусконаладке эскалатора

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты приступают к пусконаладочным работам на всех восьми эскалаторах, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В первую очередь начнется пусконаладка соединяющих вестибюль с платформенным участком четырех 130-метровых эскалаторов – самых длинных в Московском метрополитене. Будет также производиться очистка направляющих ступеней и цепей", – сказал он.
Бочкарев напомнил, что станцию строят на глубине около 70 метров. Затем специалисты приступят к пусконаладке четырех эскалаторов длиной 30 метров, которые находятся в зоне пересадки на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на станции "Марьина Роща" БКЛ полностью завершены монолитные работы, уложено верхнее строение пути, полным ходом ведется архитектурная отделка платформы.
Ранее Бочкарев рассказал, что северо-восточный участок БКЛ московского метро построен на 95%. По его словам, станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Он отметил, что осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.
Восточный участок Большой кольцевой линии готовят к открытию
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