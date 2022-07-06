Подпорные стены электродепо "Саларьево" возведены на 55%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Подпорные стены электродепо "Саларьево" выполнены более чем наполовину, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"В Новой Москве продолжается строительство электродепо "Саларьево" для обслуживания поездов Сокольнической линии метрополитена – здесь уже начались монолитные работы, в частности подпорные стены выполнены на 55%", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.
Он также сообщил о старте работ на площади порядка 16 гектаров в поселении Сосенском ТиНАО.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что вывоз грунта на площадке выполнен на 70%, а готовность насыпного основания будущего здания отстойно-ремонтного корпуса оценивается в 40%.
По его словам, также планируется создание соединительной ветки с Сокольнической линией в районе станции "Коммунарка" для перегона оборотного состава.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты почти на 50% выполнили работы по благоустройству территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Марьина Роща".
Он отметил, что возле наземного вестибюля строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, на базе которой строится ТПУ, создают комфортную среду для пассажиров.
Бочкарев рассказал о завершении монтажа эскалаторов на станции "Сокольники" БКЛ метро
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