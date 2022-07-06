Подпорные стены электродепо "Саларьево" возведены на 55%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Подпорные стены электродепо "Саларьево" выполнены более чем наполовину, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В Новой Москве продолжается строительство электродепо "Саларьево" для обслуживания поездов Сокольнической линии метрополитена – здесь уже начались монолитные работы, в частности подпорные стены выполнены на 55%", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он также сообщил о старте работ на площади порядка 16 гектаров в поселении Сосенском ТиНАО.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что вывоз грунта на площадке выполнен на 70%, а готовность насыпного основания будущего здания отстойно-ремонтного корпуса оценивается в 40%.

По его словам, также планируется создание соединительной ветки с Сокольнической линией в районе станции "Коммунарка" для перегона оборотного состава.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты почти на 50% выполнили работы по благоустройству территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Марьина Роща".

Он отметил, что возле наземного вестибюля строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, на базе которой строится ТПУ, создают комфортную среду для пассажиров.

