Благоустройство ТПУ "Марьина Роща" выполнено почти наполовину – Бочкарев

12:20
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты почти на 50% выполнили работы по благоустройству территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Марьина Роща", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что возле наземного вестибюля строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, на базе которой строится ТПУ, создают комфортную среду для пассажиров.
"Основным элементом оформления благоустройства станут газоны овальной формы большого размера, между которыми планируется уложить гранитные дорожки, ведущие от метро к остановкам наземного общественного транспорта, жилой и административно-деловой застройке", – пояснил глава Стройкомплекса.
По словам Бочкарева, в настоящее время на станции ведутся пусконаладочные работы, монтаж инженерных систем, а также архитектурная отделка.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что около территории ТПУ "Марьина Роща" благоустроят территорию в 1,4 гектара. Здесь появятся газоны, деревья, кустарники и парковка.
ТПУ объединит новую станцию БКЛ метро, действующую станцию Люблинско-Дмитровской линии, а также будущую станцию МЦД-2.
Ранее сообщалось, что северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро построен на 95%. По словам Бочкарева, станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии. В то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Он отметил, что осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.
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