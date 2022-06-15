Бочкарев рассказал о благоустройстве около новых станций северо-восточного участка БКЛ

12:56
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Территорию около трех строящихся станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро благоустроят, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На северо-восточном участке БКЛ готовятся к вводу три станции: "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща". Суммарная площадь благоустройства вокруг этих станций превысит 10 гектаров", – рассказал Бочкарев.
По его словам, в рамках работ специалисты уложат асфальт, выполнят гранитное мощение пешеходной зоны, разобьют цветники и газоны. Территорию возле каждой станции благоустроят по индивидуальному проекту, отметил Бочкарев.
Заммэра пояснил, что станцию "Сокольники" соединят с одноименным парком тенистой липовой аллеей с клумбами-скамейками, а около станции "Рижская" установят павильоны для отдыха и защиты от осадков. А на территории около станции "Марьина Роща" планируют создать не только озеленение и удобное пространство для пассажиров, но и парковку.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что большое внимание уделяется именно озеленению территорий возле станций.
По его словам, площадь газонов, которые планируется уложить вокруг трех станций, составит свыше 22,5 тысячи квадратных метров.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что Большая кольцевая линия метро сомкнется в конце 2022 – начале 2023 года.
Он напомнил, что в декабре 2021 года одномоментно были запущены 10 станций БКЛ. В первые месяцы ими пользовались ежедневно 570 тысяч человек. Благодаря открытию первого участка Большого кольца также разгрузились Сокольническая, Арбатско-Покровская, Таганско-Краснопресненская линии метро.
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