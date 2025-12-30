Форма поиска по сайту

Новости

01:16

Политика

ОАЭ осудили атаку Украины на резиденцию Путина

Фото: depositphotos/tan4ikk

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решительно осуждают попытку нападения ВСУ на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.

В ведомстве назвали данную атаку "гнусным актом" и угрозой для безопасности и стабильности. МИД подтвердил солидарность ОАЭ с президентом России, а также с дружественным правительством и народом РФ.

Украинские войска направили 91 беспилотник в сторону резиденции Путина в ночь на 29 декабря. Все вражеские дроны были уничтожены. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что объекты и время ответного удара уже определены.

Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, переговорная позиция России будет пересмотрена в связи с произошедшей атакой ВСУ.

