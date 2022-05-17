БКЛ замкнут в Москве в конце 2022 – начале 2023 года – Ликсутов

Ликсутов заявил, что около 800 тыс пассажиров будут пользоваться БКЛ после полного запуска

Большая кольцевая линия метро сомкнется в конце 2022 – начале 2023 года. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в декабре прошлого года одномоментно были запущены 10 станций БКЛ. В первые месяцы ими пользовались ежедневно 570 тысяч человек. Благодаря открытию первого участка Большого кольца также разгрузились Сокольническая, Арбатско-Покровская, Таганско-Краснопресненская линии метро.

"При запуске всей линии <...> будет порядка 800 тысяч пассажиров в рабочий день. И если брать людей еще, которые будут пользоваться пересадками на Большой кольцевой линии, а их будет очень много, то это почти 2 миллиона пассажиров каждый день, каждый рабочий день", – отметил Ликсутов.

Заммэра пояснил, что открытие всех станций БКЛ позволит разгрузить Кольцевую линию метро и снизить нагрузку на все радиальные линии метрополитена. Он добавил, что строительство Большой кольцевой линии является самым масштабным проектом в метростроении.

"И вот эти сжатые сроки, как вводятся эти станции при соблюдении всех технологических норм строительства и безопасности пассажиров, приобретение подвижного состава, строительство новых депо – это все идет параллельно вместе со строительством Большой кольцевой линии метро", – сказал Ликсутов.

Он добавил, что открытие новых станций БКЛ существенно облегчит жизнь тем, кто живет возле них, и улучшит качество работы всего городского транспорта.

"Эффект БКЛ – он затронет весь город, даже скажу, и Подмосковье в том числе", – заключил Ликсутов.

Ранее пассажирам столичного метро предложили вручную создать новую мозаику по старым технологиям с современным сюжетом. Готовое панно разместят на одной из станций БКЛ. Панно будет состоять более чем из 40 тысяч фрагментов размером от 1 до 5 квадратных сантиметров, поэтому его создание продолжится в День московского транспорта на аналогичной акции.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.

