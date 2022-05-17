БКЛ замкнут в Москве в конце 2022 – начале 2023 года – Ликсутов

Ликсутов заявил, что около 800 тыс пассажиров будут пользоваться БКЛ после полного запуска
Большая кольцевая линия метро сомкнется в конце 2022 – начале 2023 года. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он напомнил, что в декабре прошлого года одномоментно были запущены 10 станций БКЛ. В первые месяцы ими пользовались ежедневно 570 тысяч человек. Благодаря открытию первого участка Большого кольца также разгрузились Сокольническая, Арбатско-Покровская, Таганско-Краснопресненская линии метро.
"При запуске всей линии <...> будет порядка 800 тысяч пассажиров в рабочий день. И если брать людей еще, которые будут пользоваться пересадками на Большой кольцевой линии, а их будет очень много, то это почти 2 миллиона пассажиров каждый день, каждый рабочий день", – отметил Ликсутов.
Заммэра пояснил, что открытие всех станций БКЛ позволит разгрузить Кольцевую линию метро и снизить нагрузку на все радиальные линии метрополитена. Он добавил, что строительство Большой кольцевой линии является самым масштабным проектом в метростроении.
"И вот эти сжатые сроки, как вводятся эти станции при соблюдении всех технологических норм строительства и безопасности пассажиров, приобретение подвижного состава, строительство новых депо – это все идет параллельно вместе со строительством Большой кольцевой линии метро", – сказал Ликсутов.
Он добавил, что открытие новых станций БКЛ существенно облегчит жизнь тем, кто живет возле них, и улучшит качество работы всего городского транспорта.
"Эффект БКЛ – он затронет весь город, даже скажу, и Подмосковье в том числе", – заключил Ликсутов.
Ранее пассажирам столичного метро предложили вручную создать новую мозаику по старым технологиям с современным сюжетом. Готовое панно разместят на одной из станций БКЛ. Панно будет состоять более чем из 40 тысяч фрагментов размером от 1 до 5 квадратных сантиметров, поэтому его создание продолжится в День московского транспорта на аналогичной акции.
Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.
Станция "Кленовый бульвар" БКЛ метро готова на 70%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: