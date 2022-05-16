Оборотные тупики БКЛ за станцией "Деловой центр" ввели в эксплуатацию в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мосгосстройнадзор сообщил о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию оборотных тупиков Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро за станцией "Деловой центр".

"Работы полностью завершены, мы выдали всю необходимую разрешительную документацию. Объект вошел в состав первого участка БКЛ на северо-западе Москвы от "Делового центра" до "Савеловской", – отметил председатель комитета Игорь Войстратенко.

По его словам, инспекторы Мосгосстройнадзора подтвердили высокое качество сдаваемых в эксплуатацию объектов столичного метро, а строительство БКЛ близко к завершению.

На данном этапе сооружены два перегонных тоннеля, где были проложены пути для поездов, а также произведен монтаж инженерного оборудования.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро. По его словам, восточный участок БКЛ готов на 70%. Он также выразил надежду, что основные работы будут завершены к концу 2022 года.

Мэр Москвы пояснил, что технологический цикл строительства Большой кольцевой линии метро выстроен так, что она проходит под радиальными направлениями железной дороги и подземки.

