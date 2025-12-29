Форма поиска по сайту

29 декабря, 23:36

Политика
Глава СВР Эстонии Розин: Россия не планирует нападать на НАТО

Эстонская разведка подтвердила, что Россия не хочет нападать на НАТО

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Россия не планирует атаковать страны, входящие в состав Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью изданию ERR.

По его словам, российская сторона уважает военный блок и на сегодняшний день старается избегать каких-либо публичных конфликтов с НАТО. Эстония считает приоритетом сохранение существующего положения дел, подчеркнул Розин.

Западные страны готовятся к военным действиям, заявлял ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. По его словам, это видно по тем действиям, которые идут от руководства соседних стран, которые не хотят понимать, что необходимо снижать градус военного напряжения.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в Европе не скрывают планов по подготовке к войне с Россией. Он предупредил, что ответ Москвы в случае нападения будет сокрушительным. Несмотря на это, министр напомнил, что РФ не планирует атаковать кого-либо.

Габбард заявила, что нельзя допустить военный конфликт между США и Россией

