21 декабря, 03:59

Политика

Дмитриев обвинил "глубинное государство" в попытках устроить третью мировую войну

Фото: kremlin.ru

"Глубинное государство" (Deep State) пытается спровоцировать третью мировую войну, разжигая антироссийскую паранойю. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление главы нацразведки США Тулси Габбард, которая опровергла информацию о желании РФ контролировать всю Украину.

"Она (Габбард. – Прим. ред.) разоблачает механизм глубинного государства, пытающегося спровоцировать третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю в Великобритании и Евросоюзе. Голоса разума имеют значение – восстановите здравомыслие, мир и безопасность", – написал Дмитриев в соцсети X.

Он добавил, что Габбард также задокументировала происхождение "мифа о России", который возник в период правления экс-президентов США Барака Обамы и Джо Байдена.

Ранее Габбард опровергла информацию СМИ о том, что Россия якобы хочет контролировать всю территорию Украины. По ее словам, подобные фейки распространяет агентство Reuters от имени "военных авантюристов", желающих подорвать усилия США по урегулированию конфликта.

Габбард со ссылкой на данные разведки заявила, что российская сторона в действительности стремится избежать более крупного противостояния с НАТО.

Дональд Трамп заявил о надежде на скорое завершение украинского конфликта

