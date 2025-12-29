Форма поиска по сайту

29 декабря, 21:11

Общество
Эксперт Борьессон: новогоднее застолье с родственниками – это мини-театр

Эксперт рассказала, как не разругаться с семьей за новогодним столом

Фото: 123RF.com/dikushin

Новогодний праздничный стол с родственниками – это мини-театр. После интенсивного общения с семьей человек может почувствовать себя полностью опустошенным, заявила в эфире радио Sputnik сертифицированный коуч, научный исследователь Алена Борьессон.

"Ответьте себе на вопрос: "Кем я хочу быть, если разговор пойдет в неприятную сторону?" Вы не обязаны вступать в спор или защищаться. А если чувствуете, что эмоции захлестывают, – просто выйдите на пару минут, налейте себе чаю и подышите", – сказала эксперт.

Она уточнила, что человек не обязан продолжать разговор, который его ранит. Причем это может исходить из любви к себе и к задающему неудобный вопрос тоже.

Борьессон рекомендовала не спешить сразу возвращаться в привычный ритм после общения с семьей. По ее словам, прогулки, медитация и другие занятия помогут восстановиться.

"В конечном итоге точно так же, как вы выбираете, что приносите за праздничный стол, вы можете выбрать, что уносите с собой", – резюмировала она.

Ранее проведенное исследование показало, что треть опрошенных россиян (34%) намерены провести Новый год со своими друзьями. Еще четверть респондентов планирует отметить праздник в кругу семьи, а 22% россиян хотят встретить Новый год вместе с друзьями и родственниками.

Почти 600 россиян встретят Новый год дважды в поездах

