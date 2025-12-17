Форма поиска по сайту

17 декабря, 09:05

Общество

Треть россиян планируют провести Новый год с друзьями

Фото: depositphotos/pressmaste

Треть опрошенных россиян (34%) планируют провести Новый год со своими друзьями, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса аналитиков турпремии правительства Москвы "Путеводная звезда".

Согласно исследованию, четверть респондентов хотят отметить праздник в кругу семьи, а 22% опрошенных встретят Новый год вместе с друзьями и членами семьи. Кроме того, 38% граждан начинают планировать празднование лишь за неделю до Нового года, выяснили аналитики.

Четверть опрошенных хотели бы встретить 2026 год в столице, а 20% – в путешествии по стране. При этом каждый третий респондент планирует частично или полностью заказывать блюда на праздничный стол при помощи кейтеринга или приобретая их в ресторане.

"Желание под бой курантов загадывают большинство – 57% респондентов, но жители нашей страны делают это по-разному: больше трети (37%) – про себя, а каждый пятый (20%) заранее пишет его на бумажке и сжигает в полночь", – добавили эксперты.

"Ингредиентами" самых лучших новогодних каникул стали респектабельные рестораны (так заявили 24% респондентов), пятизвездочный отель в Москве (23%) и билет на балет "Щелкунчик" в Большом театре (20%). В это же время идеальное 1 января для 23% россиян должно начаться с завтрака в ресторане.

Ранее исследователи назвали финансовый рост и здоровье самыми главными новогодними желаниями россиян. При этом 17% респондентов мечтают о новых достижениях в карьере и образовании, а 8% – о путешествии. Желания, связанные с любовью, озвучили 4%.

Общественный транспорт Москвы украсили к Новому году

