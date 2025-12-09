Россияне признались, что загадают в новогоднюю ночь финансовый рост и здоровье

Фото: 123RF.com/vladansrs

Финансовый рост и здоровье оказались главными в списке новогодних желаний россиян. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование, в котором участвовали более 1,2 тысячи человек из городов-миллионников.

Еще 17% респондентов мечтают о новых достижениях в карьере и образовании: 13% хотят получить предложение о работе в международной компании, а 4% – подучить иностранный язык. Также 8% опрошенных мечтают о путешествии. При этом желания, связанные с любовью, озвучили только 4%.

Эксперт Анастасия Екушевская, комментируя результаты опроса, отметила, что для исполнения желаний нужно начать действовать. Если человек хочет отправиться в путешествие, начать учиться или работать за границей, то знание языка становится первым шагом в этому.

"Как только начинаешь прокачивать английский, мечты перестают быть абстрактными и превращаются во вполне реальные цели", – добавила она.

В то же время многие россияне относятся к исполнению задуманного с долей скептицизма. Например, каждый пятый (18%) уверен, что его желание сбудется, потому что он уже начал действовать, еще 24% готовы приложить все усилия. 34% считают, что все зависит от удачи, а 24% сомневаются в осуществлении желания.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин будет смотреть в новогоднюю ночь развлекательное шоу. Каждый третий включит телевизор фоном, а 47% вовсе откажутся от него в праздник. По словам исследователей, традиция просмотра новогодних шоу уже не первый год теряет популярность.