"Московское долголетие" объявило набор на новогодний кулинарный турнир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Московское долголетие" вместе с департаментом образования и науки проведет новогодний кулинарный турнир, в котором встретятся команда участников старшего поколения и студенты-повара городских колледжей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участникам предстоит продемонстрировать полезные и современные праздничные блюда. Мероприятие станет площадкой для обмена кулинарным опытом между поколениями.

В студенческую команду войдут молодые повара из ряда учебных заведений, среди которых Московский образовательный комплекс "Запад", колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23, Первый московский образовательный комплекс, образовательный комплекс имени Виктора Талалихина, колледж "Царицыно", колледж сферы услуг № 10 и политехнический колледж № 50 имени Н. А. Злобина.

Принять участие в отборе на сторону "Московского долголетия" могут все желающие старше 55 лет. Для этого нужно до 15 декабря отправить свой рецепт новогоднего блюда и приложить фото.

Оценивать рецепты будет команда экспертов кулинарной школы Novikov School. Они выберут десять лучших работ, авторы которых встретятся со студентами в финале. Итоги отбора планируется опубликовать 22 декабря.

Финальное кулинарное состязание пройдет 26 декабря в центре московского долголетия. Участники вместе с шеф-поварами Novikov School приготовят по три праздничных блюда по собственным рецептам.

Жюри, в состав которого войдут известные шеф-повара и популярные кулинарные блогеры, будет оценивать баланс вкуса, оригинальность названия, подачу, текстуры и общее впечатление.

Командам на протяжении всего конкурса помогут наставники. Победителям вручат кубок, медали и набор продуктов к новогоднему столу.

Ранее в рамках проекта "Московское долголетие" стартовала программа "Диалог поколений: услышать друг друга", ориентированная на улучшение взаимоотношений между старшими и младшими членами семьи.

В работе участвуют психологи, прошедшие специальную подготовку. Курс включает три модуля по четыре занятия.