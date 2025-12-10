Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 15:03

Общество

"Московское долголетие" объявило набор на новогодний кулинарный турнир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Московское долголетие" вместе с департаментом образования и науки проведет новогодний кулинарный турнир, в котором встретятся команда участников старшего поколения и студенты-повара городских колледжей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участникам предстоит продемонстрировать полезные и современные праздничные блюда. Мероприятие станет площадкой для обмена кулинарным опытом между поколениями.

В студенческую команду войдут молодые повара из ряда учебных заведений, среди которых Московский образовательный комплекс "Запад", колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23, Первый московский образовательный комплекс, образовательный комплекс имени Виктора Талалихина, колледж "Царицыно", колледж сферы услуг № 10 и политехнический колледж № 50 имени Н. А. Злобина.

Принять участие в отборе на сторону "Московского долголетия" могут все желающие старше 55 лет. Для этого нужно до 15 декабря отправить свой рецепт новогоднего блюда и приложить фото.

Оценивать рецепты будет команда экспертов кулинарной школы Novikov School. Они выберут десять лучших работ, авторы которых встретятся со студентами в финале. Итоги отбора планируется опубликовать 22 декабря.

Финальное кулинарное состязание пройдет 26 декабря в центре московского долголетия. Участники вместе с шеф-поварами Novikov School приготовят по три праздничных блюда по собственным рецептам.

Жюри, в состав которого войдут известные шеф-повара и популярные кулинарные блогеры, будет оценивать баланс вкуса, оригинальность названия, подачу, текстуры и общее впечатление.

Командам на протяжении всего конкурса помогут наставники. Победителям вручат кубок, медали и набор продуктов к новогоднему столу.

Ранее в рамках проекта "Московское долголетие" стартовала программа "Диалог поколений: услышать друг друга", ориентированная на улучшение взаимоотношений между старшими и младшими членами семьи.

В работе участвуют психологи, прошедшие специальную подготовку. Курс включает три модуля по четыре занятия.

Читайте также


обществогород

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика