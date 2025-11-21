Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 12:58

Общество

Ракова объявила о старте нового проекта "Диалог поколений: услышать друг друга"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках "Московского долголетия" был запущен масштабный проект "Диалог поколений: услышать друг друга", направленный на улучшение отношений между старшими и младшими членами семьи. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Он родился из актуального для старшего поколения запроса – найти общий язык со своими детьми и внуками. Ежедневно появляются новые технологии, тренды, трансформируется сам язык общения. Естественно, разные поколения реагируют на это по-разному, из-за чего нередко может возникнуть недопонимание", – пояснила вице-мэр.

По ее словам, специалисты проекта предоставят участникам практические инструменты для улучшения коммуникации и помогут разобраться в конкретных жизненных ситуациях с помощью квалифицированных психологов Московского института психоанализа (МИП).

Инициатором проекта стал научный руководитель МИП, доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования Александр Асмолов. Курс пройдет в 110 центрах московского долголетия до конца декабря.

Цель проекта заключается в освоении участниками искусства открытого общения, позволяющего говорить так, чтобы дети и внуки действительно слушали их и понимали. Кроме того, эксперты научат использовать методики разрешения споров и расскажут о новых способах передачи опыта, что поможет сделать общение с младшим поколением более радостным и поддерживающим, а не стрессовым.

В проекте примут участие опытные психологи, специализирующиеся на работе с пожилыми людьми. Эти специалисты прошли специальное обучение, изучили интересы, потребности и актуальные проблемы старшего поколения.

Курс включает три тематических модуля, каждый из которых состоит из четырех занятий. Он представляет собой практическое руководство по развитию навыков общения, начиная с базовых принципов и заканчивая мастерством диалога. Первый модуль "Искусство общения: услышать и быть услышанным" направлен на развитие эмоционального интеллекта и навыков активного слушания. Участники научатся распознавать и правильно выражать эмоции, достигать взаимопонимания с близкими и эффективно передавать свои мысли как в личных беседах, так и в переписке.

Модуль "Серебряный посредник: как разрешать споры и конфликты" посвящен изучению природы конфликтов между поколениями и причин непонимания. Участники освоят роль посредника, который способен сгладить острые ситуации, и научатся выстраивать диалог, учитывающий ценности и мнения обеих сторон.

Заключительный модуль "Передаем опыт: наследие в действии" поможет участникам преобразовать свою жизненную мудрость в ценный опыт для младших поколений. Под руководством экспертов они научатся делиться своими историями и знаниями с внуками и правнуками в творческом, современном и доступном формате.

Помимо этого, каждый участник проекта получит уникальную рабочую тетрадь, созданную экспертами МИП, в которой собраны полезные материалы, такие как памятки по психотехникам, дыхательные упражнения, а также игры и задания для закрепления знаний.

"Старшее поколение, выполняющее важную миссию сохранения "человеческого в человеке", – это мост между традициями и современностью, между прошлым и будущим, который чрезвычайно необходим нашему стремительно изменяющемуся миру. Межпоколенческие отношения выполняют интегративную функцию в обществе, определяют уровень его консолидации и солидарности. В современных условиях это важнейший фактор единения", – рассказал Асмолов.

По его словам, именно поэтому проект "Диалог поколений: услышать друг друга" был задуман не просто как обучение, а в качестве вклада в социальный капитал Москвы. Улучшая межпоколенческие отношения, он решает важные задачи, в том числе повышает качество жизни старшего поколения, снижает изоляцию и укрепляет семейные связи.

"Проект способен стать "социальным лифтом" для старших москвичей, возвращая им чувство собственного достоинства, значимости, ценности для себя и других, благополучия и уверенности", – добавил руководитель МИП.

Записаться на занятия проекта "Диалог поколений: услышать друг друга" могут москвичи старше 55 лет.

Ранее в 11 центрах "Московского долголетия" стартовал курс по работе с соцсетями. Идея возникла после исследования, по результатам которого выяснилось, что 91% старшего поколения пользуется интернетом для записи к врачу, финансов и общения, 69% ежедневно заходят в соцсети, а 30% хотят научиться делиться контентом.

Программа "Школа социальных сетей" научит москвичей старшего поколения основам работы с "Одноклассниками", "ВКонтакте" и "Дзен". Участники узнают, как регистрироваться, заполнять профиль, управлять лентой, использовать реакции, добавлять друзей и создавать чаты.

"Московское долголетие" и институт психоанализа запустили совместный проект

Читайте также


обществогород

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика