Ракова объявила о старте нового проекта "Диалог поколений: услышать друг друга"

В рамках "Московского долголетия" был запущен масштабный проект "Диалог поколений: услышать друг друга", направленный на улучшение отношений между старшими и младшими членами семьи. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Он родился из актуального для старшего поколения запроса – найти общий язык со своими детьми и внуками. Ежедневно появляются новые технологии, тренды, трансформируется сам язык общения. Естественно, разные поколения реагируют на это по-разному, из-за чего нередко может возникнуть недопонимание", – пояснила вице-мэр.

По ее словам, специалисты проекта предоставят участникам практические инструменты для улучшения коммуникации и помогут разобраться в конкретных жизненных ситуациях с помощью квалифицированных психологов Московского института психоанализа (МИП).

Инициатором проекта стал научный руководитель МИП, доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования Александр Асмолов. Курс пройдет в 110 центрах московского долголетия до конца декабря.

Цель проекта заключается в освоении участниками искусства открытого общения, позволяющего говорить так, чтобы дети и внуки действительно слушали их и понимали. Кроме того, эксперты научат использовать методики разрешения споров и расскажут о новых способах передачи опыта, что поможет сделать общение с младшим поколением более радостным и поддерживающим, а не стрессовым.

В проекте примут участие опытные психологи, специализирующиеся на работе с пожилыми людьми. Эти специалисты прошли специальное обучение, изучили интересы, потребности и актуальные проблемы старшего поколения.

Курс включает три тематических модуля, каждый из которых состоит из четырех занятий. Он представляет собой практическое руководство по развитию навыков общения, начиная с базовых принципов и заканчивая мастерством диалога. Первый модуль "Искусство общения: услышать и быть услышанным" направлен на развитие эмоционального интеллекта и навыков активного слушания. Участники научатся распознавать и правильно выражать эмоции, достигать взаимопонимания с близкими и эффективно передавать свои мысли как в личных беседах, так и в переписке.

Модуль "Серебряный посредник: как разрешать споры и конфликты" посвящен изучению природы конфликтов между поколениями и причин непонимания. Участники освоят роль посредника, который способен сгладить острые ситуации, и научатся выстраивать диалог, учитывающий ценности и мнения обеих сторон.

Заключительный модуль "Передаем опыт: наследие в действии" поможет участникам преобразовать свою жизненную мудрость в ценный опыт для младших поколений. Под руководством экспертов они научатся делиться своими историями и знаниями с внуками и правнуками в творческом, современном и доступном формате.

Помимо этого, каждый участник проекта получит уникальную рабочую тетрадь, созданную экспертами МИП, в которой собраны полезные материалы, такие как памятки по психотехникам, дыхательные упражнения, а также игры и задания для закрепления знаний.

"Старшее поколение, выполняющее важную миссию сохранения "человеческого в человеке", – это мост между традициями и современностью, между прошлым и будущим, который чрезвычайно необходим нашему стремительно изменяющемуся миру. Межпоколенческие отношения выполняют интегративную функцию в обществе, определяют уровень его консолидации и солидарности. В современных условиях это важнейший фактор единения", – рассказал Асмолов.

По его словам, именно поэтому проект "Диалог поколений: услышать друг друга" был задуман не просто как обучение, а в качестве вклада в социальный капитал Москвы. Улучшая межпоколенческие отношения, он решает важные задачи, в том числе повышает качество жизни старшего поколения, снижает изоляцию и укрепляет семейные связи.

"Проект способен стать "социальным лифтом" для старших москвичей, возвращая им чувство собственного достоинства, значимости, ценности для себя и других, благополучия и уверенности", – добавил руководитель МИП.

Записаться на занятия проекта "Диалог поколений: услышать друг друга" могут москвичи старше 55 лет.

Ранее в 11 центрах "Московского долголетия" стартовал курс по работе с соцсетями. Идея возникла после исследования, по результатам которого выяснилось, что 91% старшего поколения пользуется интернетом для записи к врачу, финансов и общения, 69% ежедневно заходят в соцсети, а 30% хотят научиться делиться контентом.

Программа "Школа социальных сетей" научит москвичей старшего поколения основам работы с "Одноклассниками", "ВКонтакте" и "Дзен". Участники узнают, как регистрироваться, заполнять профиль, управлять лентой, использовать реакции, добавлять друзей и создавать чаты.