Собянин: участниками "Московского долголетия" стали почти 700 тыс горожан

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Участниками "Московского долголетия" за 7,5 года стали почти 700 тысяч москвичей старшего возраста, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В настоящий момент в городе работает больше 140 центров проекта, а их сеть постоянно расширяется и охватывает почти все районы. Собянин отметил, что старшее поколение москвичей больше всего интересуется курсами по цифровой грамотности, истории, краеведению, а также экскурсиями по столице.

Кроме того, проект предлагает более 100 направлений для занятий с профессиональными преподавателями, от создания сайтов и ландшафтного дизайна до китайского языка и карате. Популярностью пользуется "Школа здоровья" – врачи городских клиник рассказывают о профилактике различных заболеваний и правильном питании.

Собянин обратил внимание, что в марте была запущена уникальная программа по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья, на занятия записались больше 40 тысяч человек.

Помимо этого, новинкой стал проект "Московское семейное долголетие", в рамках которого ЗАГСы проводят торжественные церемонии для пар, проживших вместе больше 40 лет.

Мэр добавил, что партнерами "Московского долголетия" являются более 1,3 тысячи организаций. Музеи, столичные парки, кинотеатры и другие учреждения помогают организовывать досуг и обучение старшего поколения, получая взамен поддержку от города.

Ранее Собянин поздравил москвичей с Международным днем старшего поколения, назвав его добрым праздником, наполненным благодарностью к родителям, бабушкам и дедушкам. Он поблагодарил ветеранов за все, что они сделали для нынешних и будущих поколений, и пожелал горожанам старшего поколения бодрости духа, здоровья и благополучия.

