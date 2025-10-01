01 октября, 14:22Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем старшего поколения, назвав его добрым праздником, наполненным благодарностью к родителям, бабушкам и дедушкам.
"Достижения старшего поколения – прочный фундамент современного развития Москвы и России. А ваши отзывчивость, трудолюбие, жизнестойкость и патриотизм всегда будут для нас мерилом нравственности и гражданственности", – написал он в своем канале в MAX.
Мэр столицы поблагодарил ветеранов за все, что они сделали для нынешних и будущих поколений, для Москвы и России. Он пожелал горожанам старшего поколения бодрости духа, здоровья и благополучия.
"Московское долголетие" запустило ко Дню старшего поколения две городские акции. Жители столицы смогут искренне и душевно поблагодарить представителей старшего поколения. На сайте "спасибостаршим.рф" каждый получит возможность адресовать добрые пожелания своим близким.
Вторая акция – приглашение провести время вместе с близкими и оценить живописную осень в Москве. В ее рамках подготовлено 15 специальных маршрутов по разным уголкам столицы.
Более 40 различных занятий проводится для участников "Московского долголетия"