Летний сезон "Московского долголетия" побил рекорд по числу участников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Летний сезон 2025 года в проекте "Московское долголетие" стал рекордным по числу участников, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Для участников прошли сотни мероприятий различных направлений. Одними из самых популярных стали спортивные занятия.

Как подчеркнула вице-мэр, с каждым годом число участников проекта "Московское долголетие" растет. Например, "Зарядки долголетия" посетили свыше 140 тысяч раз. В этом году они проводились в каждом районе города.

"Летом в проекте появилось сразу несколько новых занятий. Это и тренировки по водным видам спорта, побившие рекорд по скорости заполняемости групп, и теплоходные экскурсии, которые посетили более 40 тысяч раз", – добавила Ракова.

В рамках проекта традиционно проходили тренировки на сапах и каяках. В этом году к ним добавились занятия по рафтингу и гребно-парусному спорту. Только за одно лето было открыто более 80 групп.

Не потеряло свою актуальность и направление "Пеший лекторий". В этом сезоне появились экскурсии в национальный центр "Россия".

На женском фестивале спорта площадка проекта привлекла более пяти тысяч человек. Здесь впервые показали выездную демоверсию центра московского долголетия, где можно было пройти экспресс-диагностику.

Участники проекта также присоединились к главным событиям "Лета в Москве". Они побывали на фестивале "День московского спорта" и мероприятиях в рамках празднования Дня физкультурника.

Кроме того, в рамках "Лета в Москве" проводились уроки живописи под открытым небом на Страстном бульваре, экопрогулки и многое другое.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, продолжительность жизни в Москве увеличилась до 79,5 года. Это на шесть лет больше среднего показателя по стране. В столице активно реализуются программы для поддержки здоровья пожилых людей. Среди них глава города выделил проект "Московское долголетие".

