"Московское долголетие" оказало позитивное влияние на продолжительность жизни

Фото: департамент труда и соцзащиты Москвы

Проект Сергея Собянина "Московское долголетие" оказал позитивное влияние на продолжительность здоровой жизни около 86% участников. Об этом стало известно из проведенного совместного исследования проекта и аналитического центра ВЦИОМ.

Проект является масштабной программой, направленной на улучшение качества жизни людей старшего возраста в Москве. Он не имеет аналогов в мире.

В рамках исследования для анализа результатов была разработана специальная методика, которая позволила выделить 5 ключевых социальных эффектов "Московского долголетия":



укрепление семейных ценностей и уважительного отношения к старшему поколению;

вклад в продление здоровой жизни;

повышение финансовой, правовой и цифровой грамотности;

создание условий для самореализации и активного участия в общественной жизни, развитие самоорганизации;

формирование дружелюбной коммуникационной среды для пожилых людей.

В исследовании приняли участие четыре группы москвичей в возрасте старше 35 лет. Две из них – это представители старшего поколения, которые либо являются участниками проекта, либо нет. Также были включены горожане среднего возраста, чьи родители либо участвуют в проекте, либо нет.

Во ВЦИОМ отметили, что работа с контрольными группами позволила более точно оценить степень воздействия проекта на участников. Сравнение возрастных групп, в свою очередь, помогло выявить различия в восприятии между поколениями.

Эксперты выявили, что "Московское долголетие" оказалось таким социальным инструментом, который способен влиять на все общество. В частности, по каждому из пяти ключевых эффектов большинство москвичей старше 35 лет (83%) отметили положительные изменения в жизни пожилых людей за последние пять лет.

На улучшение качества жизни пожилых людей наибольшее влияние оказывают сразу два фактора. Например, 93% опрошенных указали, что повышение уровня финансовой, правовой и цифровой грамотности положительно сказывается на их жизни и устойчивости в современном мире. Эффект одинаково заметен как для людей среднего возраста, так и для пожилых.

Еще три четверти респондентов отмечают прогресс в области цифровых навыков, таких как использование гаджетов и сервисов цифровых услуг. По 61% рассказали об улучшении защиты от цифровых мошенников и использовании банковских продуктов. Каждый второй участник опроса выделил улучшение знаний о своих правах и льготах, а треть – повышение финансовой самостоятельности.

Вторым фактором оказалось раскрытие личностного потенциала и активное участие старшего поколения в общественной жизни. По результатам, 92% респондентов указали на увеличение вовлеченности пожилых людей в социальные процессы, их стремление к самоорганизации и самореализации.

Эти данные подтверждаются ростом культурной, спортивной и образовательной доступности инфраструктуры в мегаполисе, которая не просто существует в городе, но и пользуется значительной популярностью. При этом особенно высоко оценивают проект "Московское долголетие" не только сами участники, но и их дети.

Другим важным показателем улучшения ситуации стал доступ к новым знаниям и навыкам, что позволило пожилым людям найти работу или подработку, если они этого хотят. В этой области позитивные изменения отмечают 53% респондентов.

Аналитики установили, что 86% участников опроса заявили о положительных изменениях в области укрепления здоровья в Москве. В частности, они наблюдают значительный рост популярности различных практик, направленных на поддержание здоровья.

Из них 64% отметили увеличение физической активности пожилых людей, 62% пенсионеров стали чаще проходить профилактические осмотры, а 39% улучшили свои пищевые привычки.

Изменения особенно заметны среди участников проекта (55+ и их дети), что подчеркивает роль его в стимулировании изменений в поведении.

Однако "Московское долголетие" не только предоставляет возможность для досуга, но и способствует формированию культуры заботы о здоровье среди старшего поколения.

В целом за последние пять лет жители столицы отмечают значительное улучшение информирования населения о долголетии и здоровом старении (68%). Более высокие оценки дали участники проекта (74% против 60% у тех, кто не участвует в проекте) и их родственники среднего возраста (77% против 58% у родственников, не участвующих в проекте).

Отдельное внимание уделяется значимости опосредованных эффектов (изменений, которые происходят в обществе после сложных социокультурных преобразований). Например, проект укрепляет ценность многопоколенной семьи (81% опрошенных отметили качественные улучшения) и создает дружелюбную коммуникационную среду (62%).

Таким образом, проект "Московское долголетие" воспринимается как инструмент комплексных изменений в городе и обществе. Он влияет не только на участников, но и на общественное восприятие возраста, активности и вовлеченности, формируя новые социальные нормы.

Помимо прочего, "Московское долголетие" вносит вклад в будущее. По мнению экспертов, которые непосредственно работали с проектом, в обществе уже наблюдается укрепление ценности семьи, состоящей из нескольких поколений, и уважительного отношения к пожилым людям.

Однако этот процесс еще не достиг своего пика и будет развиваться постепенно, поскольку для формирования новых моделей взаимодействия и их адаптации к ним как старшего, так и младшего поколений требуется время. Тем не менее уже сейчас 67% участников проекта отмечают улучшение отношения к пожилым людям в Москве за последние пять лет. Среди тех, кто не участвовал в проекте, таких только 38%.

В свою очередь, индекс, который объединяет все социальные результаты и их связь с проектом, продемонстрировал, что примерно 67% жителей Москвы старше 35 лет считают, что "Московское долголетие" способствует положительным изменениям в жизни старшего поколения.

Наивысшие значения этого показателя наблюдаются у тех, кто активно участвует в проекте (72–75%), но положительное влияние признается и среди тех, кто не участвует (53–58%). Это свидетельствует о том, что проект пользуется широкой поддержкой общества и вызывает доверие.

Вместе с тем "Московское долголетие" стало драйвером социальных инноваций и городской солидарности, связывая людей. Например, для целевой аудитории проект создает безопасную и естественную среду для формирования новых связей.

Почти половина участников программы стали активнее участвовать в жизни сообществ и клубов по интересам (45 против 8% среди тех, кто не участвует). Таким образом, программа способствует формированию новых устойчивых практик социальной активности в пожилом возрасте.

При этом для города проект поспособствовал укреплению социального капитала, создавая ощущение заботы о жителях. Это также приводит к улучшению качества городской среды, делая ее более дружелюбной и безопасной.

Более того, программа стала важным фактором развития инфраструктуры, охватывая не только отдельные объекты, такие как клубы и залы, но и культурные, образовательные и спортивные пространства.

По мнению экспертов, Москва превратилась в место, где можно активно проводить время в любом возрасте. Забота о пожилых людях стала узнаваемым элементом городской идентичности и символом социальной ответственности.

При этом проект открывает новые перспективы для бизнеса и НКО. Он позволяет тестировать услуги для пожилых людей и масштабировать успешные модели на другие возрастные группы. Эксперты отмечают, что проект меняет представления о старших потребителях.

В частности, "Московское долголетие" стало лидером в сфере долголетия в информационном и экспертном сообществе. Оно получило признание экспертов как очевидный лидер с большим отрывом в информационном пространстве, став, таким образом, примером для других регионов в:



экспертном лидерстве;

человекоцентричном подходе;

роле медийного центра, формирующего возрастную повестку.

Комментируя исследование, заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что Москва по демографическим данным входит в число лидеров по увеличению доли пожилых людей.

"Ожидаемая средняя продолжительность жизни в городе достигла почти 80 лет. Мы видим, что москвичи хотят инвестировать в долгую, здоровую и активную жизнь", – подчеркнула вице-мэр.

По ее словам, именно "Московское долголетие", объединившее свыше 660 тысяч участников, стало примером для многих. Причем Ракова подчеркнула, что проект затронул не только людей старшего возраста, но и молодежь. Они начали задумываться о том, как сохранить здоровье и качество жизни в будущем.

"На примере активных участников "Московского долголетия" мы видим, что с годами возможностей для самореализации становится только больше", – добавила она.

В свою очередь, профессор, доктор медицинских наук Ирина Стражеско рассказала Москве 24, что здоровое долголетие – это не просто продолжительность жизни, а ее качество в любом возрасте, призвав начинать этот путь не в старости, а с первых осознанных решений о себе.

"Не нужно бояться начинать! Всегда, в 40, 60 или 80, можно сделать первый шаг", – считает специалист.

По ее мнению, проект "Московское долголетие" не только информирует людей о том, как достичь здорового долголетия, но и помогает участникам и их близким реально улучшить свою жизнь, выбрать свой путь, которому они готовы следовать, чтобы сохранить физическое здоровье, ясность ума, социальные связи и жизненную энергию.

Кандидат экономических наук, участвовавшая в создании "Индекса активного долголетия" для России, Оксана Синявская, добавила, что исследование подтвердило тенденцию по улучшению цифровых компетенций у людей разных возрастов, включая старшее поколение.

"Мы знаем, что в рамках проекта "Московское долголетие" все эти годы реализуются образовательные программы, связанные с развитием компьютерных навыков людей старшего возраста. И это очень ценно", – пояснила она.

Эксперт предположила, что в ближайшие годы особое внимание в проекте будет уделено обучению цифровой безопасности.

Дополняя все вышесказанное, замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов напомнил, что для участников проекта каждое лето организуется насыщенная программа на свежем воздухе, которая включает в себя спортивные и культурно-образовательные мероприятия.

Например, в этом сезоне уже третий раз проходят "Зарядки долголетия". Их география расширилась. Теперь они проводятся не только на центральных улицах и в знаковых местах, но и во всех районах города.

"Каждый москвич старшего поколения может выбрать удобный для себя адрес и начинать утро с полезной тренировки", – отметил Филиппов

Кроме того, в этом году впервые была запущена экскурсионная программа на теплоходе. Теперь участники могут познакомиться с историей и достопримечательностями города не только на суше, но и на воде. Ежедневно проводится три сеанса, которые могут посетить до 750 человек.

Присоединиться к проекту и записать своего родственника можно тремя способами: через портал mos.ru, в офисах "Мои документы" или в любом центре московского долголетия.

Ранее "Московское долголетие" и портал "Работа.ру" запустили сайт с вакансиями для горожан старше 55 лет. На новом сайте москвичам старшего поколения предлагаются различные вакансии: удаленная работа, гибкий график и частичная занятость. Также они могут подключить сервис "Карьерный ассистент", который будет сам отправлять резюме.