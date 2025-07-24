"Лето в Москве" подготовило особую программу для горожан старшего возраста

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Для столичных жителей старшего возраста организовали ряд новых мероприятий в рамках проекта "Лето в Москве". Их ждут кинопоказы, пленэры, спектакли и экопрогулки, передает портал мэра и правительства города.

В настоящее время для старшего поколения также остаются в доступности сезонные мероприятия проекта "Московское долголетие", напомнил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

По его словам, каждое утро они посещают "Зарядки долголетия", после переходят к пешеходным или водным экскурсиям, а также участвуют в турнирах и спортивных фестивалях.

"Специально для участников проекта подготовлена насыщенная программа на самом масштабном городском фестивале "Лето в Москве" <...>. Программа <...> не только делает ярче теплый сезон для москвичей старшего возраста, но и дает возможность для общения разных поколений и культурного обогащения", – добавил он.

Например, каждый понедельник на Страстном бульваре в рамках проекта "Улицы. Искусство" проходят занятия на пленэрах. Под руководством опытных художников участники осваивают различные техники рисования, в том числе акварель и гуашь.

Занятия проходят в 12:00, 14:00 и 16:00. Причем на них можно не только улучшить свои художественные навыки, но и найти единомышленников. Запись на урок ведется в ближайшем центре московского долголетия.

Тем временем на Болотной площади по вторникам с 10:00 до 19:00 горожан ждут на мероприятия, подготовленные проектом "Сделано в Москве". В частности, в павильоне "Зеленый маркет" проходят творческие мастер-классы от создателей социальной сети "Одноклассники", а рядом на сцене проводятся танцевальные уроки и тематические лекции о здоровом питании, моде и красоте.

Новые мероприятия также затрагивают тему экологии и природы. Горожан серебряного возраста приглашают познакомиться с работой столичных экоцентров на прогулках, организованных департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

Посетить их можно будет по четвергам с 11:00 в течение всего июля и августа. Экскурсионные маршруты пройдут в экоцентре "Царская пасека" и Битцевском лесу, а также по долине реки Язвенки и парку "Лосиный остров".

Также в эти дни в учреждениях будут читать лекции. На них слушателям расскажут о деревьях-долгожителях, правилах поведения в лесу, научат различать съедобные и ядовитые растения.

Более того, занятия предполагают знакомство с местными обитателями, такими как совы и фазаны.

Вместе с тем программа включает в себя посещение фестиваля "Усадьбы Москвы", предполагающий изучение старинных зданий. Каждый месяц будут проходить по два тематических пикника и по две пешие экскурсии. Гиды не только расскажут о прошлом усадеб и их архитектурных особенностях, но и раскроют личности владельцев, а также поделятся легендами.

На пикниках, в свою очередь, гостей ждут интерактивные представления. Актеры в исторических костюмах будут разыгрывать сцены из жизни усадьбы, погружая участников в атмосферу прошлого.

Ближайшая пешая обзорная экскурсия "Театральное искусство в купеческих усадьбах" состоится 24 июля в 18:00 в музее-усадьбе "Люблино". Посетители узнают о первой в России театральной школе, которая была основана в этом месте, и сыграют в квест по нахождению символа "Ордена святой Анны" в архитектуре дворца.

Через несколько дней – 27 июля – в усадьбе Кусково состоится исторический пикник "По следам великих поэтов". В ходе мероприятия горожане смогут узнать больше о двух русских поэтах – Александре Пушкине и Михаиле Лермонтове.

В рамках фестиваля "Театральный бульвар" на Патриарших прудах 17 августа в 19:00 москвичей старшего поколения приглашают на спектакль "Ахол" Хакасского национального театра драмы и этнической музыки "Читiген".

Постановка рассказывает о хайджи Ахоле, который, преодолевая множество испытаний, находит свое истинное призвание. Представление является частью программы "Маска плюс" Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

В этот же день в 22:00 в парке "Зарядье" пройдет просмотр культового фильма "Большое космическое путешествие". Мероприятие пройдет под футуристическим куполом, где изображение словно оживает, сливаясь с архитектурой пространства.

После просмотра зрители смогут обсудить фильм с известными кинокритиками. Также в этот вечер будет доступна экскурсия по выставке, посвященной композитору Алексею Рыбникову, чья музыка стала неотъемлемой частью фильма.

В августе гостей и жителей столицы всех возрастов приглашают принять участие в марафоне финансовой грамотности. Он пройдет с 8 по 24 августа на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030".

Программа включает более 350 мероприятий, таких как игры, мастер-классы, викторины, финмультфильмы, кинолектории и юмористические монологи. Кроме того, на марафоне будут представлены роботы-андроиды, которые подскажут посетителям расписание мероприятий, поговорят с ними о финансах и семейном бюджете.