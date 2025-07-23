Марафон финансовой грамотности пройдет в августе в парке "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" с 8 по 24 августа пройдет марафон финансовой грамотности. В рамках мероприятия все желающие смогут принять участие в играх, мастер-классах и викторинах, посвященных экономической эрудиции. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Министр столичного правительства и руководитель московского Департамента финансов сообщила, что марафон пройдет в "Заповедном посольстве" и малом амфитеатре в парке "Зарядье". Здесь будет организовано свыше 350 разнообразных мероприятий – от интерактивных игр, мастер-классов и викторин до финмультов, кинолекториев и юмористических монологов.

При этом программа марафона была составлена с учетом интересов всех возрастных групп. Для детей от шести до 10 лет организаторы подготовили специальную программу с мультиками на финансовую тему, игровые интерактивные занятия, мастер-классы и викторины.

Для школьников в возрасте от 11 до 14 лет будут организованы интерактивные занятия на темы цифровой и налоговой грамотности, финансовой безопасности, мошенничества, банковских продуктов и услуг. Участники получат теоретические знания и практические навыки, которые помогут им понять, что финансовая грамотность очень важна для достижения успеха в жизни.

Для молодежи и взрослых посетителей марафона организуют занятия с практикующими экспертами из финансовой сферы, медийными личностями и популярными блогерами. Вместе с гостями будут разобраны практические ситуации, которые в будущем помогут обходить различные финансовые ловушки и лучше составлять семейный бюджет.

Кроме того, на марафоне будут представлены роботы-андроиды, которые подскажут посетителям расписание мероприятий, поговорят с ними о финансах и семейном бюджете. Гостям также предложат пройти финансовый тест для оценки их знаний. Ответив на несколько вопросов, они получат персональные рекомендации и ссылки на полезные материалы для дальнейшего самообразования.

Также в зоне тренажеров виртуальной реальности гости марафона смогут попробовать себя в роли налогового консультанта или банковского служащего. Это позволит научиться распознавать мошенников, проверить надежность организаций и отточить навыки распоряжения личными финансами.

Все мероприятия будут проходить бесплатно, но для посещения необходима предварительная регистрация на официальном сайте форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Самые активные участники получат сюрпризы и памятные сувениры.

Ранее были объявлены флагманские площадки форума "Территория будущего. Москва 2030". Главные события мероприятия пройдут на ВДНХ, в Гостином Дворе, парке "Зарядье", арт-кластере "Красный Октябрь", олимпийском комплексе "Лужники", "Манеже", МГТУ имени Н. Э. Баумана, парке "Музеон", парке 50-летия Октября, инновационном центре "Сколково" и кинозаводе "Москино".