На выставке "Та самая Москва" будет работать большое семейное пространство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На выставке "Та самая Москва", которая пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", откроется большой семейный досуговый центр, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выставка будет расположена в Центральном выставочном зале "Манеж" с 1 по 31 августа. Семейное пространство займет весь цокольный этаж, а его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для детей помладше приготовили различные игры, мастер-классы, подарки. Например, в игровом формате можно будет изучить правила дорожного движения или разработать схему электродвигателя. Желающие смогут расписать каски, бутылки, термостаканы и создать дизайн подставки для телефона.

Специально для ребят постарше создали восемь симуляторов транспорта и строительной техники, которые дадут возможность каждому почувствовать себя машинистом или водителем.

"Например, в интерактивной локации "Бетономешалка" юные посетители под руководством наставника с помощью игровой механики организуют работу по транспортировке бетона. А в зоне "Экскаваторы" увидят принцип работы экскаватора и смогут сами принять участие в процессе. Кроме того, запланированы градостроительные мастер-классы", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Выставка находится по адресу Манежная площадь, дом 1. Она будет открыта для посетителей с 12:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 21:00 в выходные, понедельник – выходной день. Вход свободный, но будет прекращаться за час до закрытия.

Ранее стало известно, что интерактивная выставка "Та самая Москва" будет представлять одну из основных площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Общая площадь экспозиции достигнет 11 тысяч квадратных метров.

Гостям расскажут о транспортной инфраструктуре, градостроительном планировании, программе реновации, новом стандарте развития столицы и высокотехнологичной промышленности.

Внутри заработают свыше 10 тематических зон. Также гостей пригласят посмотреть на более чем 50 экспонатов высокотехнологичной промышленности.