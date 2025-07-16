Симуляторы строительной техники впервые представят на выставке "Та самая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам и гостям столицы представят восемь симуляторов строительной техники и общественного транспорта на выставке "Та самая Москва" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В этом году на выставке в "Манеже" впервые будет представлено сразу три темы – транспорт, градостроительство и промышленность. Наглядно покажем, как развивается город и чего уже добилась столица в этих трех областях", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Симуляторы поставят перед "Манежем". Четыре из них будут посвящены работе строителей. На тренажерах можно будет попробовать управлять экскаватором, бульдозером, башенным краном и погрузчиком. Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, это даст детям возможность попробовать себя в роли строителя.

Еще четыре симулятора посвятят работе машинистов поездов метро и пригородных поездов, а также водителей трамваев и электробусов. Посетители выставки смогут взаимодействовать со всеми рычагами и кнопками в тренажерах-кабинах транспорта и строительной техники и сделать фото на память.

Выставка будет доступна для посещения с 1 по 31 августа. В будние дни, кроме понедельника, побывать на ней удастся с 12:00 до 22:00, а в выходные дни – с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

В "Манеже" москвичи и гости столицы увидят достижения города в области инфраструктуры. Общая площадь выставки составит 11 тысяч квадратных метров. В программе запланированы лекции, мастер-классы и выступления артистов проекта "Музыка в метро".