В "Лужниках" в рамках "Москвы 2030" пройдет фестиваль городского хозяйства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Спорткомплекс "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" представит фестиваль городского хозяйства, передает портал мэра и правительства столицы.

Площадки фестиваля будут находиться в зоне "Подкова" у входного павильона 1а и на аллее, ведущей к Большой спортивной арене.

Традиционно в рамках фестиваля гостям представят арт-объекты. Например, посетители увидят интерактивную выставку с картинами серии "КГХ будущего", выполненные с помощью искусственного интеллекта в стилистике знаменитых русских художников. Выставка будет располагаться в крытом затемненном павильоне. Недалеко установят мультимедийный экран, где покажут ролики о работе городских служб.

Кроме того, в выходные и праздничные дни в амфитеатре павильона будут доступны к просмотру советские фильмы о Москве.

Посетители смогут сделать фото около композиций "Цветущий город КГХ" и "Каменный цветок". На площадке также представят известную композицию "Цветы Москвы" в виде больших раскрывающихся петуний и макет городского водоема.

Узнать о работе разных организаций комплекса городского хозяйства Москвы можно на 17 станциях под открытым небом. Каждая представит данные о достижениях учреждения и планах на будущее. Там же все желающие смогут принять участие в различных мероприятиях. Гости смогут собрать трубопровод для подачи воды, провести тепло и электроэнергию в дома, поднять лифт, возвести водосточную сеть, выбрать питомца и узнать много интересного о самых красивых городских мостах и фонтанах.

Эксперты расскажут о цветах, которые высаживают на городские клумбы. А также о том, как укладывают асфальт, следят за освещением и сортируют отходы.

Площадка с занятием воркаутом будет доступна для любителей спорта. Кроме того, откроется детская трасса для картинга, где пройдут гонки на моделях современных автомобилей городских служб. Дети также смогут посетить игровые зоны с горками и лазилками, экскурсионный маршрут на стилизованном паровозе.

Помимо этого, на площадках фестиваля установят неглубокий бассейн с лежаками и комнатами для переодевания, большую надувную горку.

Мастер-классы и лекции состоятся в крытом павильоне. Чтобы в них смогли принять участие все желающие, организаторы увеличили количество столов. Например, гости смогут получить электричество при помощи катушки Тесла, спроектировать идеальный район, создать асфальт и шопер, покрыть поталью гипсовую копию химеры с доходного дома страхового общества "Россия". Гости узнают, где учатся специалисты горслужб, а также, какие профессии в настоящее время наиболее востребованные в КГХ.

На форуме-фестивале будут представлены современные образцы спецтехники, в том числе автомобили пожарных и спасателей, техника для уборки и ремонта дорог, обслуживания инженерных сооружений. Спасатели Москвы проведут мастер-класса и познакомят со своими животными. Гости форума научатся оказывать первую помощь, покорят вершину скалодрома и примерят защитную одежду пожарного.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября. В рамках него можно принять участие в культурных, спортивных, образовательных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что интерактивная выставка "Та самая Москва" пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 1 по 31 августа. В рамках этой экспозиции гости увидят достижения города в транспорте, градостроительстве и промышленности. Выставка расположится на площади 11 тысяч "квадратов". Всего будет представлено свыше 10 тематических зон.

