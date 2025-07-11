В "Манеже" пройдет интерактивная выставка "Та самая Москва"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Интерактивная выставка "Та самая Москва" пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 1 по 31 августа. Она будет представлять одну из основных площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На экспозиции можно будет увидеть основные достижения Москвы в транспорте, градостроительстве и промышленности. Выставка подтвердит статус города как лидера в инфраструктуре.

Общая площадь экспозиции достигнет 11 тысяч квадратных метров. Гостям расскажут о транспортной инфраструктуре, градостроительном планировании, программе реновации, новом стандарте развития столицы и высокотехнологичной промышленности.

В этом году впервые в уличной экспозиции установят восемь симуляторов городского транспорта и строительной техники. Внутри заработают свыше 10 тематических зон. Также гостей пригласят посмотреть на более чем 50 экспонатов высокотехнологичной промышленности.

"Меры поддержки и развития городской инфраструктуры, которые мы реализуем под руководством Сергея Собянина, позволяют формировать такую модель столицы, где ключевым приоритетом является благополучие жителей. Выставка, которую мы организуем в "Манеже" уже третий год, вызывает интерес как у москвичей, так и у гостей города", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В прошлом году на выставке побывали 357 тысяч человек.

В этом году для посетителей организуют лекции, мастер-классы и выступления артистов проекта "Музыка в метро". Для юных горожан и их родителей заработает семейный досуговый центр.

"В этом году тема градостроительства впервые будет представлена так масштабно на выставке в Манеже. В различных интерактивах можно будет попробовать себя в роли проектировщика города и узнать больше деталей о развитии столицы", – указал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Выставка будет работать с 12:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 21:00 – в выходные. При этом понедельник будет выходным днем.

Флагманские площадки форума "Территория будущего. Москва 2030" появятся в 11 разных местах столицы. Ключевые события пройдут на ВДНХ, в Гостином Дворе, парке "Зарядье", арт-кластере "Красный Октябрь", Олимпийском комплексе "Лужники", "Манеже", МГТУ имени Н. Э. Баумана, парке "Музеон", парке 50-летия Октября, инновационном центре "Сколково" и кинозаводе "Москино".

На время проведения форума колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ приобретет цвета "Москвы 2030" и бренда "Твой город – твое дело".

