Фото: пресс-служба ВДНХ

Международный фестиваль искусств "Вдохновение" пройдет на ВДНХ 23–27 июля в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что фестиваль объединит творческие коллективы и проекты, созданные российскими и заграничными артистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, а также Китая, Индии, Турции, Египта и других стран.

Посетителей мероприятия ждут спектакли, танцевальные выступления, концерты и перфомансы. Для них сыграют произведения композиторов Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Фридерика Шопена и других деятелей искусства.

Фестиваль развернется на 10 площадках, в числе которых Главная аллея и площадь у фонтана "Дружба народов", павильон "Рабочий и колхозница" и музей славянской письменности "Слово".

В первый день мероприятия, 23 июля, в Зеленом театре коллектив из Турции покажет спектакль по мотивам романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". Там же 25 июля гости смогут увидеть проект "Ночь одноактных балетов".

Фестиваль посетят также школы танцев Египта и Кубы. С культурой Китая и народными легендами провинции Гуанси гости познакомятся 25 июля на главной сцене фестиваля, где состоится показ постановки в жанре опера. Там же 27 июля запланирован концерт классической музыки.

Кроме того, в последний день москвичи смогут посмотреть спектакль по пьесе Антона Чехова "Три сестры" в исполнении Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.

Посещение всех мероприятий бесплатное, однако необходима предварительная регистрация на сайте ВДНХ.

Накануне стало известно, что форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартует 1 августа. Он пройдет на нескольких площадках, в числе которых Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный Двор. При этом ВДНХ, кинозавод "Москино" и Парк 50-летия Октября впервые примут гостей фестиваля.

В мероприятиях будут задействованы VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое. Кроме того, гости форума смогут увидеть технологические решения, используемые москвичами, а также интерактивные и иммерсивные шоу.