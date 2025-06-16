Гостей фестиваля "Сады и цветы" ждут вишни, березовый серпантин и лес на площади

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Гости столицы и москвичи смогут увидеть вишневый сад, кипарисы, березовый серпантин, лес на площади, и многие другие площадки фестиваля "Сады и цветы". Об этом рассказали сами ландшафтные дизайнеры, создававшие сады в центре столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Например, у Московского Художественного театра имени А. П. Чехова появился вишневый сад, который отсылает к одноименной пьесе. Он представляет собой московский вариант японской традиции любования цветущей сакурой. Вместе с тем у памятника А. С. Пушкину можно увидеть кипарисы, создающие иллюзию южного курорта.

Фестивальная площадка также появилась у Центрального универсального магазина (ЦУМ). Там дизайнеры создали березовый сад. Растения подбирали, стараясь придерживаться светлых тонов, чтобы подчеркнуть легкость и воздушность, передав это через деревья и цветы.



"Ставили растения в кашпо под углом, чтобы придать объем площадке, чтобы появились холмы. И вот ты проходишь между этих дорожек – и ощущение, что идешь не по площади, а по какому-то лесному массиву", – рассказала ландшафтный куратор фестиваля Ольга Грибова, которая занималась именно этим садом.

Она пояснила, что необходимость в таком дизайнерском решении объяснялась тем, что изначально площадь была абсолютно плоской. Главный акцент в саду сделан на березовой роще, которая перекликается с белыми гортензиями. Пик цветения придется на конец июня – начало июля. В этот период сад будет выглядеть именно так, как его задумывали дизайнеры.

Вместе с тем на Лубянке горожане и туристы смогут увидеть лесной массив. Особенностью этой площадки фестиваля станет тематика воды, которая будет обыграна при помощи плитки, похожей на водную поверхность. Также дизайнеры решили разместить там стилизованные яхты.

Планируется, что на этой площадке установят около 300 деревьев, а акцентом станет сосна обыкновенная.

"Это наше российское дерево. И переходим на смешанный лес, где есть клены и рябины", – отметила Грибова.

В прошлом году на Лубянке можно было увидеть только 50 деревьев, но организаторы фестиваля поняли, что на этой площадке необходимо создать ландшафт, опираясь на посадки деревьев. Подобные проекты, по словам дизайнера, меняют городскую среду.

"Сейчас мы стоим на Лубянской площади, солнце печет, кругом машины, шум... А когда здесь вырастет лес, я уверена, народу будет в разы больше", – добавила Грибова.

Другой куратор фестиваля Елена Горская рассказала, что, по ее мнению, фестивальные сады должны передавать гротеск, непрерывно расти и удивлять жителей и гостей столицы. В частности, в саду у Большого театра дизайнеры решили обыграть музыкальную тему, так как существующие фонтаны и клумбы уже представляют собой своеобразный амфитеатр.

"Нам хотелось создать ощущение, будто растения – это огромный оркестр, а их цветение – прекрасная симфония", – объяснила Горская.

Специалисты подбирали растения как ноты. Музыкальным аккордом стало яркое, но недолгое цветение сирени и яблонь, а цветущие все лето розы представляют собой мелодию, которая поддерживает общее настроение. При этом шалфей, злаки и котовник стали своего рода струнными инструментами в оркестре, создавая мягкий фон.

"Эмоции от цветения действительно можно сравнить с восприятием музыки. Когда мы распределяем растения так, чтобы они зацветали в разное время – сначала бело-розовая гамма, потом – оранжевые и синие акценты, сад начинает звучать по-новому каждый день", – уверена дизайнер.

При этом сад не должен был конкурировать с Большим театром. Предполагалось, что он, наоборот, должен подчеркнуть величие этой доминанты. Для этого сюда привезли взрослые грабы, которые редко встречаются в столице. Также в саду появились розы и лавровишни, что позволило подчеркнуть особый статус места.

Непредсказуемая с точки зрения погоды весна стала неприятным сюрпризом для специалистов. Растения оказались достаточно капризными "солистами", поэтому команде фестиваля пришлось усиленно ухаживать за ними.

Кроме того, в рамках фестиваля у здания Российской государственной библиотеки (РГБ) "вырос" сказочный лес с ливанскими кедрами, кленами дланевидными, падубом Максимовича, горными соснами и рододендронами. Особо специалистам пришлось потрудиться над высадкой глицинии китайской. Во время монтажа южного растения в столице пошел снег.

"Мы очень переживали, что нежные молодые листочки обмерзнут, но они выдержали", – поделилась куратор этого сада Наталия Шушлебина.

Она уточнила, что 8 таких деревьев установили на специальных постаментах. Позже растение неожиданно дало повторное цветение.

После завершения фестиваля деревья и многолетние растения планируется высадить в парках и скверах города. При этом часть из них впервые станет частью зимнего фестиваля и украсит Москву к Новому году.

"Зимние сады с березами, елками и терном, пихты с новогодними шарами – все это создает праздничное настроение", – заметила Горская, которая допустила, что частью праздника также смогут стать березы.

Идея цветочных фестивалей не нова. Ранее в Европе проводились специальные ярмарки, обычно приуроченные к церковным праздникам, а в Османской империи отмечали цветение тюльпанов. Позднее купцы из Голландии превратили этот цветок в предмет торговли по всему миру и сделали тюльпан своей визитной карточкой.

В столице ранее проводили фестиваль "Цветочный джем", однако позже в городе стали организовывать фестиваль "Сады и цветы". Это позволило расширить его границы и масштабы, а также привнести многообразие форматов.

Московский цветочный фестиваль предлагает жителям не просто отдохнуть, почитать книгу или сделать фото возле цветочных инсталляций. Он позволяет созерцать растения свободно и бесплатно. Главное правило – нельзя срывать и портить цветы.

В отличие от временных выставок, сады доступны в столице все лето, меняясь вместе с природой. Специалисты поливают деревья и цветы под корень, стараясь не вредить лепесткам и листьям. В случае наступления холодов растения удобряют и укрывают.

Ландшафтный фестиваль "Сады и цветы" проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Флагманские площадки цветочного фестиваля находятся на площади Революции, Манежной площади и рядом с торговым центром "Охотный Ряд".

Всего на протяжении фестиваля в городе появится около 70 цветочных площадок. Для их оформления будет использовано свыше 500 тысяч растений. Все площадки фестиваля будут открыты для свободного посещения.

