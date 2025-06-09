Сергей Собянин рассказал, как прошла первая неделя "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первая неделя проекта "Лето в Москве" охватила свыше 6,3 миллиона посетителей, рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

"Фестивали, экскурсии, спортивные соревнования, пикники и многое другое – более 5 тысяч мероприятий. Такой активный старт обещает яркое и незабываемое лето", – написал мэр Москвы.

По словам Собянина, важной частью "Лета в Москве" является благотворительность, например, на площадках фестиваля работают домики добра проекта "Москва помогает". Горожане приносят подарки для участников СВО, детей, проживающих на новых территориях, и для животных. Кроме того, все желающие могут подписать открытки со словами поддержки. В "Домиках добра" посетителям помогают волонтеры Москвы. За первую неделю на фестивальных площадках все желающие передали более тысячи подарков.

Также мэр рассказал, что московские парки за первую неделю приняли полмиллиона гостей. В парках желающие могут присоединиться к спортивным тренировкам, посетить летние бассейны, кинотеатры под открытым небом и многое другое.

В свою очередь, в последний день весны и первый день лета в парке искусств "Музеон" состоялся Московский детский фестиваль искусств "Небо", на котором прошли театральные премьеры, оперы для детей, уличные спектакли и мастер-классы. Перед зрителями выступали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Альметьевска, Тобольска и Калининграда.

В музее-заповеднике "Коломенское" отметили Международный день защиты детей. Праздник объединил 25 тысяч человек. А парк "Зарядье" в рамках фестиваля "НАУЧФЕСТ. Человек-наук" посетили 88 тысяч человек. Гости побывали на мастер-классах от ведущих российских вузов.

"В хорошую погоду проходят кинопоказы под открытым небом, а в выходные дни – еще и тематические киновечера, ночные чтения, мастер-классы, а также киновикторины", – отметил мэр.

Например, парки "Ходынское поле", "Митино", "Москворецкий", зона отдыха "Покровский берег" каждую субботу с 19:00 до 21:00 превращаются в музыкальные сцены в рамках фестиваля "Музыкальная гостиная". На площадках слушателям сыграют джазовые импровизации, рок-баллады и электронные эксперименты. Первые выступления этого фестиваля уже прошли 7 июня.

Кроме того, в День защиты детей, 1 июня, в парке "Кузьминки" ученики и педагоги московских школ искусств выступили с концертом и провели мастер-классы. А III Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" открылся сольным концертом бас-баритона Эрвина Шротта в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

Собянин рассказал, что за лето на ВДНХ состоится много разнообразных событий. Горожан ждут Международный джазовый фестиваль, фестиваль виноделов "Главвино Фест", спортивные мероприятия – йога и кила, фестиваль "Шереметев-фест", Международный день йоги, фестиваль искусств "Вдохновение", V Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов", День шахмат, автомобильный фестиваль ВДНХ "ПроДвижение", Фестиваль уличных видов спорта и Фестиваль Неолимпийских видов спорта.

Градоначальник добавил, что в рамках "Лета в Москве" цирк шапито с жонглерами, эквилибристами, клоунами и гимнастами появился в кинопарке "Москино" и Измайловском парке свои шатры раскинули цирки шапито. Также на Болотной площади состоялась премьера, открылся фестиваль "Молодежная точка", все лето будут проходить бесплатные творческие, познавательные и спортивные мероприятия. Например, желающие узнают о дизайне, тонкостях коммуникации, создадут украшения, напишут музыкальную композицию с помощью нейросети. Также можно принять участие в кибертурнирах по виртуальному футболу, хоккею и мини-гольфу. А по пятницам, субботам на "Молодежной точке" будут проходят дискотеки.

Дни финансовой грамотности состоялись на Северном и Южном речных вокзалах. Посетители прошли мастер-классы, прослушали лекции, а также приняли участие в деловых играх и викторинах. Каждый смог узнать, как монетизировать хобби, защитить себя от мошенников и спланировать отпуск без ущерба для семейного бюджета.

Между тем фестиваль "Усадьбы Москвы" в новом сезоне объединил 50 усадеб. В первую неделю фестиваля состоялись 230 мероприятий, которые посетили свывше 16 тысяч человек.

Также одним из важных центров притяжения снова стало Бульварное кольцо. Ежедневно на бульварах горожане могут играть в шахматы. А каждое воскресенье на Гоголевском бульваре и еще 40 других площадках столицы города можно принять участие в турнире "Герои шахматной доски. Москва", где победитель получит денежный приз. В свою очередь, Тверском бульваре все лето будет работать многофункциональная городская площадка "Москва" со спортивными, творческими, образовательными и развлекательными активностями.

Например, для все желающих подготовили занятия по по йоге и пилатесу, открыли зоны для пиклбола и петанка, подобрали площадки для крокета и городков. В число популярных локаций вошли скалодром для детей, зоны для пинг-понга, ретроигры на приставках и автосимуляторы, поп-апы и бьюти-фургоны с брендами России.

Помимо этого, бульвары города превращались с 3 по 8 июня в литературные гостиные в рамках проекта "Книга в городе". Горожане побывали на театральных чтениях, встречах с писателями, приняли участие в диалогах о любимых и новых книгах.

Мэр рассказал, что в первую неделю "Театральном бульваре" состоялись 20 постановок. Также Собянин отметил, что в течение всего лета кинопарк "Москино" для посетителей будет представлять разнообразную программу. По его словам, уже прошел Московский фестиваль анимации и детского кино, который посетили 14 тысяч человек. Гости не только посмотрели кино, но и приняли участие в квесты, мастер-классах по созданию мультфильмов, озвучиванию и в постановочных съемках. А для любителей живой музыки прошел фестиваль "Солома".

Также Киностудия Горького, которая отмечает свое 110-летие, представила обновленную экскурсионную программу. Посетители смогут узнать об истории киностудии и создании фильмов, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа, поучаствуют мастер-классах.

В девятый раз в столице состоялся фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". Его посетили более 4,5 миллиона человек. Например, на рыбном рынке на Школьной улице все желающие могли выбрать рыбную продукцию из 500 наименований. Кроме того, в рамках мероприятия прошел чемпионат по рыбной ловле и сап-карнавал. Для спортсменов и всех поклонников ЗОЖ начался самый масштабный сезон городского бесплатного проекта "Мой спортивный район". Этим летом он включает в себя тренировки по 13 видам спорта и дисциплинам – от футбола и баскетбола до роллер-спорта и зумбы. Занятия под руководством 200 квалифицированных тренеров проходят во дворах и парках столицы по единому расписанию. За первую неделю на 126 площадках прошли 949 тренировок, а также 14 праздников, посвященных Дню футбола, 1 июня. Во всех активностях приняли участие более 11 тысяч человек.

В прошедшие выходные начался новый сезон проекта "Спортивные выходные". На открытом воздухе доступны бесплатные тренировки на 54 площадках по различным дисциплинам, в том числе йоге, растяжке и другим. За первые выходные дни нового сезона к занятиям присоединились свыше 3 тысяч человек.

Также проект "Лето. Пляж. Московский спорт" проводит бесплатные тренировки по йоге, зумбе, стретчингу, пляжному волейболу на пляжах столицы под руководством профессиональных тренеров. В первую неделю в проекте приняли участие более 1 200 человек.

В свою очередь, бадминтон, настольный теннис, шахматы и другие игры ждут всех желающих на мероприятиях "Фестиваля городских видов спорта". В прошедшие выходные на площадки пришли свыше 3 тысяч человек. Также зоны с пляжным волейболом, падел-теннисом, настольным теннисом и баскетболом открылись в рамках проекта "Спортивные площадки Московского спорта".

Этим летом в парках и скверах Москвы работают 50 окружных площадок "Мой район". Например, состоялись уже 570 мероприятий. На площадках создали сцены для концертов, шале для мастер-классов. Кроме того, на свежем воздухе уже посетители сыграли в петанк, мини-гольф, настольный теннис, шахматы, шашки, дженгу. Дети смогли прокатиться организовали катания на электромашинках, каруселях и колесе обозрения. Точкой притяжения стали интерактивные шатры, желающие могли мог попробовать инновационное оборудование виртуальной реальности.

Москвичей и гостей столицы ждут также много событий, ближайшие пройдут в честь Дня России. Волонтеры совместно с участниками проекта "Город Героев Москва" передадут свыше 5 тонн гуманитарного груза в ДНР. Жители Донецка получат продукты питания, средства личной гигиены, товары для детей, одежду и другое. Все этим вещи москвичи приносили в штабы "Москва помогает".

С 11 по 15 июня фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" превратит столицу в музей под открытым небом. Две тысячи экспертов, в том числе участники из 12 стран мира, оживят историю. Очередной фестиваль посветят Году защитника Отечества. Мероприятия пройдут в парках и на фестивальных площадках во всех округах Москвы. Посетители увидят реконструкции 20 крупнейших сражений и многое другое. Особое внимание эксперты уделят истории Древней и Средневековой Руси, а также событиям 1945 года. Помимо этого, открытый музей с подлинными экспонатами и их копиями откроется, фотографиями сокровищ Третьяковской галереи, Эрмитажа и других российских музеев появится на разных площадках.

Кинопарк "Москино" проведет мастер-классы по народным промыслам. Для посетителей выступят музыканты, в том числе казачий хор. Будут представлены иммерсивные спектакли и фотосессии в исторических костюмах.

Проект "Победный 45-й. Московские хроники" фестиваля "Времена и эпохи" станет центральной темой. Гости перенесутся в атмосферу радости и возрождения Москвы победной весной 1945 года. В рамках проекта будут воссозданы быт москвичей, облик городских улиц и подлинные образы того времени. Посетителей ждут мастер-классы, реконструкции, выставка военной техники, концерт с музыкой 1940-х годов.

В свою очередь, на "Молодежной точке" пройдет дискотека в русском народном стиле. Парки проведут мастер-классы для детей, покажут фильмы, концерты детских и взрослых коллективов, исторические реконструкции, квесты и спортивные тренировки. А библиотеки и культурные центры представят выставки, мастер-классы для детей, интерактивные игры, концерты патриотической музыки, кинолектории и познавательные лекции о культуре российских регионов.

Столичные музеи проведут концерты, театральные постановки, экскурсии, настольные и уличные игры, спецмероприятия, посвященные истории и достижениям России в области космонавтики. Цирковые выступления пройдут на территории кинопарка "Москино" и Измайловского парка.

12 июня в рамках проекта "Книга в городе" в Пушкинском сквере состоятся чтения книги о России, мастер-класс "Символы России" по созданию тематических браслетов и интеллектуальная игра "Телеграмма". Книгу "Все о морской тельняшке" Александра Козлова представят на Сретенском бульваре, там же пройдут и литературная программа "Поэты – России", у Фонтана Витали прочтут лекцию на тему "Как книги помогают снимать кино".

Также 12 июня три театральные поставки будут представлены на "Театральном бульваре". В 14:00 на Покровском бульваре – спектакль "Сказка о Царе Салтане" в исполнении Театра для детей и молодежи имени В. С. Золотухина из Барнаула, на Чистопрудном бульваре – "Тайна Куликовской битвы" от московского Театра сторителлинга, в 18:00 на Покровском бульваре – моноспектакль Андрея Мерзликина "Живет такой парень" по материалам писем и дневников Василия Шукшина.

Хор Сретенского монастыря выступит в концертом зале "Зарядье" с программой "Наша Родина – Россия". Московский международный Дом музыки покажет музыкальный спектакль "Русские женщины".

А на Винтажном маркете в "Коломенском" откроется выставка, посвященная становлению российской государственности через личные истории и предметы быта. Всего на выставке будет представлено свыше 3 тысяч экспонатов.

Программу проекта "Лето в Москве", который открылся 1 июня, составили с учетом пожеланий горожан. Все желающие приняли участие в голосовании и рассказали о своих идеях. Например, москвичи назвали, какие хотят видеть викторины, конкурсы, мастер-классы для семей, кинопоказы, концерты и театральные постановки. Горожане выразили желание принять участие литературных встречах, гастрономических ярмарках, спортивных мероприятиях и многом другом. Всего до 7 сентября в Москве работают свыше 400 площадок с разными активностями.

