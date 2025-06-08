Инсталляция "Маяковский. Душа Москвы" появилась на Триумфальной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инсталляция "Маяковский. Душа Москвы", посвященная поэту Владимиру Маяковскому, появилась на Триумфальной площади в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Маяковский. Душа Москвы" – это не просто инсталляция, а диалог с Маяковским, попытка понять его любовь к городу, его страсть к жизни. Это место, где можно <...> почувствовать пульс Москвы", – говорится в сообщении.

Новое общественное пространство оформили в стиле "конструктивизм". Данное направление, появившееся в 1920-е годы, стало визитной карточкой раннего советского периода. Его также применял сам Маяковский в своих произведениях, например, при создании "Окон РОСТА".

Элементы инсталляции образуют уникальное обрамление Триумфальной площади, для которой ландшафтные дизайнеры выбрали яркие виды растений всевозможных красных цветов и оттенков, отсылающие к одному из самых узнаваемых тонов в палитре Маяковского. Среди них – кизильник блестящий, спирея грефшайм, яблоня роялти, черемуха сорта "Канада рэд" и многие другие растения.

Дополнением к площадке стали также геометричные фигуры поэта, выполненные в красных тонах. Они расположены в разных частях Триумфальной площади – вокруг клумб и бассейнов.

Кроме того, в общественном пространстве появились пруды с карпами кои. Искусственные водоемы оформлены в виде простых геометрических форм, над каждым из них располагается навес, создающий затемнение для комфортного наблюдения за рыбками.

Также на площадке были размещены экраны, на которых траслируются архивные записи, мультфильмы по произведениям поэта и плакаты проекта "Окна РОСТА". Помимо этого, там показывают легендарную картину "Барышня и хулиган" и оживленные с помощью искусственного интеллекта архивные фотографии поэта.



"Масштабная инсталляция на Триумфальной площади – это современное прочтение классики, смелый эксперимент, который заставляет нас по-новому взглянуть на привычные вещи. Создатели отмечают: память о Маяковском жива, она звучит в каждом уголке преображенной Триумфальной площади", – говорится в сообщении.

Между тем в Музее гаража особого назначения в павильоне № 53 на ВДНХ откроется выставка "Время не ждет! Часы и часовые механизмы из ведущих музеев Москвы". Экспозиция будет доступна для посещения с 12 июня по 16 ноября. Гости смогут на ней увидеть часовые коллекции из Политехнического музея, ГИМ, Музея современной истории России и других учреждений.