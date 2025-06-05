Тактильные копии картин Шагала и Кончаловского выставят в Музее русского импрессионизма

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Музее русского импрессионизма 18 июня откроется выставочный проект "Русские дикие", в рамках которого будут представлены тактильные копии работ живописцев Марка Шагала, Петра Кончаловского, Михаила Ларионова и Ильи Машкова. Об этом сообщает пресс-службе музея.

В рамках экспозиции гости смогут прикоснуться к копиям таких работ, как "Портрет брата Давида с мандолиной" Шагала, "Натюрморт с гранатами" Кончаловского, "Улица в провинции" Ларионова и "Натурщица на красном фоне" Машкова.

Всего выставка содержит 113 картин из 51 частного и музейного собрания, в том числе репродукции из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного музея-заповедника "Ростовский кремль" и Русского музея.

В Музее русского импрессионизма подчеркнули, что работы для незрячих и слабовидящих посетителей были созданы по инновационной технологии. Каждый экспонат содержит три элемента – тактильную модель картины, специальный наушник с аудиокомпозициями, написанными композитором Еленой Кухаренко, и аромат, созданный по мотивам произведения ольфакторной художницей Анной Кабировой.

"Реализация этого проекта стала возможной благодаря сотрудничеству музея с программой, направленной на поддержку людей с нарушением зрения, "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", – отметили в музее.

Выставка будет открыта до 28 сентября.

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