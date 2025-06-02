Фотовыставки о профессионалах городских служб заработали в парках Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Фотовыставки о профессионалах городских служб открылись в столичных парках. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники" представлены фотоистории проекта #Ценныекадры, посвященные тем, кто постоянно заботится о комфорте и безопасности горожан. Благодаря 60 фотоисториям жители и гости столицы узнают о дорожных рабочих и водителях, изобретателях и инженерах, техниках и энергетиках, сварщиках и электромеханиках, спасателях, диспетчерах и других специалистах.

Фото были сделаны на рабочих местах. На кадрах можно увидеть такие объекты городского хозяйства, как коллекторы, электроподстанции, тепловые пункты, очистные сооружения, диспетчерские, лаборатории и мастерские.

Также на каждом снимке есть цитаты сотрудников служб о выборе профессии и их задачах. Например, гости познакомятся с династиями специалистов ПАО "МОЭК", АО "Москводоканал" и ГБУ "Гормост".

Ранее Сергей Собянин поздравил сотрудников ГУП "Мосводосток" и коммунального флота столицы с 50-летием. Он сообщил, что организацию основали 1 июня 1975 года, когда был образован трест "Горгидроремонт". По словам мэра столицы, более 4,5 тысячи специалистов "Мосводостока" содержат сложнейшие гидротехнические сооружения и водосточные сети, следят за состоянием рек и водоемов.

