Собянин поздравил сотрудников Мосводостока с 50-летием организации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил сотрудников ГУП "Мосводосток" и коммунального флота столицы с 50-летием. Он сообщил, что организацию основали 1 июня 1975 года, когда был образован трест "Горгидроремонт".



"Сегодня больше 4,5 тысячи специалистов "Мосводостока" содержат сложнейшие гидротехнические сооружения и водосточные сети, следят за состоянием рек и водоемов, участвуют в работах по созданию комфортной городской среды", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.



На базе предприятия работает уникальный флот. Специализированные суда патрулируют акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, указал мэр столицы.



Во флоте задействованы 30 судов разного назначения, среди которых есть быстроходные катера. Они борются с загрязнениями на поверхности, используя специальные сорбенты, растворяющие масла, жиры и химические соединения. Кроме того, специалисты применяют плавучие краны, работающие в устьях малых рек. Они поднимают со дна отложения песка, ила и грунта.

В свою очередь, мусоросборщики наводят порядок на воде, убирают акваторию от различного плавающего мусора, а буксирные катера, в том числе два судна ледового класса "Риф" и "Норд", могут справляться с толстым льдом. Несамоходная брандвахта представляет собой плавучий "дом" для экипажей. Здесь можно отдыхать между сменами или жить во время долгих работ на воде.



"Конечно, уникальный флот "Мосводостока" – это не только техника, но и первоклассная команда, которая несет свою службу на совесть", – подчеркнул Собянин.

В прошлом году специалисты собрали более 600 тонн плавающего мусора и устранили около 140 загрязнений на воде.

В 2025 году водолазы "Мосводостока" обследуют более 10 гектаров дна прудов, озер и малых рек. Также они проверят 13 плотин и 5 водовыпусков. Специалисты уже приступили к работам. Они проверяют состояние дна, плотин и водовыпусков для беспрепятственного пропуска поверхностных вод во время интенсивных осадков и поддержания санитарного состояния объектов.

