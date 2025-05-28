Столичные водолазы обследуют дно прудов, озер и малых рек

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 10 гектаров дна прудов, озер и малых рек обследуют водолазы "Мосводостока" в 2025 году. Также они проверят 13 плотин и 5 водовыпусков, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты уже приступили к работам. Они проверяют состояние дна, плотин и водовыпусков для беспрепятственного пропуска поверхностных вод во время интенсивных осадков и поддержания санитарного состояния объектов.

Особое внимание водолазы обращают на бытовой и природный мусор, который может уменьшить пропускную способность водосточной системы. В рамках работ они удаляют бревна, ветки и песчано-илистые отложения. Специалисты проводят обследование на глубине и возле берега.

Они оснащены всем необходимым, в том числе снаряжением для дыхания и связи, гидрокостюмами, грузами и подвесными страховочными системами.

В "Мосводостоке" задействованы 33 водолаза. Они распределяются на бригады по четыре человека: двое работают в воде, один обеспечивает страховку и еще один поддерживает связь.

Зимой 2025 года специалисты очистили шлюзовую камеру Сыромятнического гидроузла и удалили 400 кубометров иловых отложений и мусора. В период минимального уровня воды они обследовали крупные водосточные коллекторы, отремонтировали плотину на реке Яузе и заменили шандоры на прудах-отстойниках реки Нищенки.

Всего в этом году в Москве реабилитируют 19 прудов. В порядок будут приведены Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября. Специалисты очистят дно от ила, в некоторых случаях углубят его, отремонтируют береговые полосы и выполнят гидроизоляцию.

