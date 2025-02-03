Более 70 тысяч водных растений высажены на столичных прудах

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 2024 год высадили на столичных прудах 71 тысячу водных растений, сообщает портал мэра и правительства города.

Работы проходили в рамках реабилитации водных объектов Москвы, всего в прошлом году удалось создать 34 зоны биоплато общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров. Водные растения высаживают в конце работ по реабилитации прудов. Их размещают на специальной площадке, подбирая для каждого водного объекта индивидуально.

В 2024 году растения высаживались на 13 прудах, включая два Красноярских, Мосфильмовский, пять Оленьих, Семеновский, Перекопский, Феодосийский, Быково Болото и Черноморский. В 2025 году в рамках реабилитации 19 объектов планируется разместить растения на еще 6 прудах – двух Ивановских, Троицком, Соловьином, 2-м Николо-Хованском и Ярославском.

Обычно на биоплато высаживают макрофитов, включая ирис, сусак, рогоз, тростник и камыш. На некоторых прудах дополнительно размещают краснокнижные виды кувшинок.

Кроме того, в 2024 году столичные специалисты обнаружили в городе 157 видов животных, занесенных в Красную книгу. Всего эксперты провели более 370 мониторинговых исследований в 111 зеленых зонах города и выявили 408 видов животных, включая зайца-русака, бобра обыкновенного и куницу лесную.

