Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Зеленый каркас Москвы позволит обеспечить достаточный уровень озеленения столицы и будет учитывать потребности жителей, рассказал эксперт в области ландшафтной индустрии Илья Васецкий.

"Надо создать такие зеленые зоны, которые станут "легкими" города, способствующими улучшению качества воздуха, микроклимата, а также предоставляющими места для отдыха и общения", – добавил он в беседе с Агентством "Москва".

Специалист напомнил, что эмпатия горожан к живой природе формируется через взаимодействие с ней. Поэтому важно не только создавать новые зеленые зоны, но и качественно наполнять их, чтобы создавалась устойчивая связь между людьми и природой.

Важную роль играют проектирование ландшафта, подбор растений и так далее. По новому закону вместо хаотичной высадки саженцев взамен утраченных деревьев будет выплачиваться денежная компенсация. Другим вариантом предусмотрено заложение средств в бюджет будущего озеленения, что позволит использовать системный подход, а не исходить из конкретной ситуации.

Еще одним важным аспектом для проектирования зеленых пространств станет разработка новых маршрутов для пешеходных прогулок, мест для занятий спортом и проведения культурных мероприятий, а также создание территорий для отдыха.

"Создание платформ для обратной связи, вовлечение граждан в проектирование, стимулирование инициатив по благоустройству – все это поможет повысить чувство принадлежности и ответственности у горожан за состояние столичной окружающей среды", – заключил Васецкий.

Закон "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве" был принят Московской городской думой в 2024 году. Благодаря законодательному акту получится связать все столичные зеленые территории в единый зеленый каркас, включая парки, скверы и другие зоны растительности в жилых районах. Это поможет москвичам не только проводить качественный отдых, но и снижать уровень стресса и укреплять здоровье.

