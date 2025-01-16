Все зеленые территории Москвы будут под максимальной защитой – эксперт

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Все зеленые территории Москвы будут находиться под максимальной защитой, заявил замдиректора Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Кашанин.

"С принятием закона о защите зеленого фонда Москва усилила контроль за всеми зелеными территориями", – рассказал он в беседе с Агентством "Москва".

Специалист уверен, что внедрение современных мировых стандартов, связанных с защитой парков, скверов и даже дворов у дома, стало очень своевременным решением властей Москвы.

Также было решено разработать отраслевую схему развития зеленого фонда города, что поможет создать и развивать в дальнейшем "зеленый каркас" столицы. Это поможет на системном уровне планировать озеленение в Москве, а "зеленый каркас" сделает качество жизни в столице еще выше. Он свяжет разные природные территории города и создаст "зеленые маршруты" для спорта и отдыха, уточнил Кашанин.

"Благодаря новым экологическим стандартам Москва продолжит оставаться одним из самых комфортных и зеленых мегаполисов мира", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве в общей сложности высадят более 90,2 тысячи деревьев и кустарников. В масштабной программе озеленения используют насаждения, которые хорошо адаптированы к городской среде. Предпочтение отдается взрослым деревьям в возрасте от 5 до 30 лет и высотой от 3 до 7 метров.

