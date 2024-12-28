28 декабря, 10:59Город
Реабилитация части парка "Москворецкий" завершена на северо-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Комплекс городского хозяйства завершил благоустройство и реабилитацию части территории природно-исторического парка "Москворецкий" на северо-западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
Работы по благоустройству были проведены на участке набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста. Благоустроены территории набережных Большого и Малого Строгинских затонов, а также двор, расположенный между улицей Твардовского и Туркменским проездом, отметил вице-мэр.
Работы не проводились в зонах, имеющих статус особо охраняемых природных территорий, а также в других местах, где расположены ценные зеленые насаждения.
"Обновили три пляжа и их инфраструктуру, отремонтировали семь детских и столько же спортивных площадок. Теперь посетители могут заниматься на воркаут-комплексах и тренажерах с возможностью регулирования нагрузки, играть в настольный теннис и шахматы", – рассказал Бирюков.
В парке, посвященном 70-летию Битвы под Москвой и расположенном в районе Большого и Малого Строгинских затонов, также были проведены работы по благоустройству. В частности, был отремонтирован административный павильон и обновлены пять детских игровых площадок.
Кроме того, на берегу Малого Строгинского затона были созданы четыре смотровые площадки в форме балкончиков. В этой зоне отремонтировали дорожки и три пляжа, созданы две спортивные площадки. Одна из них стала центром спортивной активности, где можно заняться панна-футболом, настольным теннисом, воркаутом и волейболом.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что на северо-западе Москвы завершены работы по благоустройству семи разных общественных объектов. Закончены работы по приведению в порядок набережных вдоль Сходненского канала, а на детплощадке на Лодочной улице появились новый игровой комплекс с парусником, спортивный комплекс и зона с тренажерами.
Новости часа: за 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов