Реабилитация части парка "Москворецкий" завершена на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Комплекс городского хозяйства завершил благоустройство и реабилитацию части территории природно-исторического парка "Москворецкий" на северо-западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Работы по благоустройству были проведены на участке набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста. Благоустроены территории набережных Большого и Малого Строгинских затонов, а также двор, расположенный между улицей Твардовского и Туркменским проездом, отметил вице-мэр.

Работы не проводились в зонах, имеющих статус особо охраняемых природных территорий, а также в других местах, где расположены ценные зеленые насаждения.

"Обновили три пляжа и их инфраструктуру, отремонтировали семь детских и столько же спортивных площадок. Теперь посетители могут заниматься на воркаут-комплексах и тренажерах с возможностью регулирования нагрузки, играть в настольный теннис и шахматы", – рассказал Бирюков.

В парке, посвященном 70-летию Битвы под Москвой и расположенном в районе Большого и Малого Строгинских затонов, также были проведены работы по благоустройству. В частности, был отремонтирован административный павильон и обновлены пять детских игровых площадок.

Кроме того, на берегу Малого Строгинского затона были созданы четыре смотровые площадки в форме балкончиков. В этой зоне отремонтировали дорожки и три пляжа, созданы две спортивные площадки. Одна из них стала центром спортивной активности, где можно заняться панна-футболом, настольным теннисом, воркаутом и волейболом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на северо-западе Москвы завершены работы по благоустройству семи разных общественных объектов. Закончены работы по приведению в порядок набережных вдоль Сходненского канала, а на детплощадке на Лодочной улице появились новый игровой комплекс с парусником, спортивный комплекс и зона с тренажерами.