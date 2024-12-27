Около тысячи дворов обновили в Москве на средства от платных парковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Около тысячи столичных дворов обновили специалисты в 2024 году на деньги от платных парковок. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Большая часть обновленных дворов находится в ВАО, ЮЗАО и ЮАО. В текущем году префектуры получили авансом почти 10 миллиардов рублей на проведение работ по модернизации. Все средства, полученные от парковок, направляются на создание комфортной городской среды.

Во дворах были отремонтированы асфальт на проезжей части и пешеходных участках, бордюры и парковочные карманы. Также под модернизацию подпали детские и спортивные площадки. Специалистами было проведено озеленение территорий: высажены деревья, кустарники и цветники.

"Жители города могут сами выбирать, что необходимо улучшить. Для этого им нужно обратиться к местным муниципальным депутатам. По итогам последних девяти лет обустроили более 10,1 тысячи дворов", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на северо-западе Москвы завершены работы по благоустройству семи разных общественных объектов.

В этом году закончены работы по приведению в порядок набережных вдоль Сходненского канала, а на детплощадке на Лодочной улице появился новый игровой комплекс с парусником, спортивный комплекс и зона с тренажерами.