Сергей Собянин: семь знаковых объектов благоустроили в СЗАО в этом году

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На северо-западе Москвы завершены работы по благоустройству семи разных общественных объектов, написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В этом году закончены работы по приведению в порядок набережных вдоль Сходненского канала, а на детплощадке на Лодочной улице появился новый игровой комплекс с парусником, спортивный комплекс и зона с тренажерами.

"На территории у воды, от стадиона "Тушино" до дома 29, корпуса 1, по Лодочной улице, оборудовали променад с деревянным настилом и зоны с лежаками – здесь можно полюбоваться живописными видами или почитать книгу в приятной прохладе", – указал мэр.

Работы на левом берегу канала прошли от Западного моста до канала имени Москвы. Здесь выполнили озеленение, установили новые опоры освещения, заменили покрытие дорожек. На углу Большой Набережной улицы и Малой Набережной улицы появились новые спортивные снаряды взамен старых.

Такая же замена произошла у дома 25/1 по Большой Набережной – там рабочие установили современный игровой комплекс. Власти города не забыли и о москвичах с домашними животными. Для них отремонтировали площадку для выгула питомцев.

В Щукине благоустройство коснулось целого микрорайона вокруг станции метро "Щукинская", включая улицы Маршала Новикова, Маршала Василевского, Академика Бочвара и Академика Александрова.

Так, игровые зоны и спортивная площадка размещены в сквере "Юность", обновлены четыре детские площадки во дворах микрорайона, а у корпуса 1 дома 10 по улице Маршала Новикова появилась новая зона для детей.

Работы по улучшению городской среды прошли и в Митине. Там благоустроили бульвар между улицами Пенягинской и Генерала Белобородова и территорию, ограниченную 1-м Пенягинским проездом, Волоцким переулком и улицей Генерала Белобородова в 8-м микрорайоне.

Здесь появилась новая зона для занятий спортом со скалодромом и боксерскими грушами, два новых игровых комплекса, а также были обновлены универсальная площадка для командных игр, спортплощадка и три детских зоны. Жителям Волоцкого переулка, кроме того, стала доступна обновленная площадка для выгула собак.

"По просьбам жителей благоустроили территорию возле монумента, посвященного Великой Отечественной войне, у дома 23 по Пятницкому шоссе", – напомнил Собянин.

Неподалеку от мемориала "Кремлевская стена" и братской могилы установили новый комплекс для детей, подчеркнул градоначальник.

В Строгине в 2024 году изменения настигли катка на улице Твардовского, там обновили оборудование, трибуны и саму хоккейную коробку. Летом каток будет использоваться как площадка для командных игр.

В столичном районе Куркино благоустроен бульвар вдоль Новокуркинского шоссе до Машкинского шоссе и территория у дома № 51 в 11-м микрорайоне. Кроме озеленения и обновления покрытия дорожек, тут открыли современную площадку для выгула собак, починили парковку со стороны шоссе, установили зону для занятий спортом.

Ранее в столице завершилось благоустройство пяти переулков в районе Цветного бульвара. Речь идет про Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов переулки. Перенос воздушных линий электропередачи позволил улучшить внешний вид улиц.

