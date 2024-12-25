Собянин: в Москве благоустроили и создали более 1 тыс парков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более тысячи парков создали и благоустроили в Москве, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

Мэр отметил, что приведены в порядок и московские дворы – обустроены зоны отдыха и спорта, организовано качественное освещение, проведено озеленение, а также созданы современные игровые площадки для детей.

Кроме того, на обновленных столичных улицах число пешеходов выросло от 2 до 8 раз. Затраты на благоустройство оказались инвестициями с понятными сроками окупаемости, уточнил Собянин. По его словам, обновленные улицы окупили себя за 1–2 года благодаря росту налоговых отчислений от туризма, новых кафе, магазинов и ресторанов.

Тем временем в Москве завершили благоустройство пяти переулков в районе Цветного бульвара. Специалисты обновили Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов переулки.

Цель работ заключалась в создании комфортных условий для пешеходов, при этом не нарушив функцию транзита.