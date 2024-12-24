Часть парка "Ангарские пруды" благоустроят по программе КРТ в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Часть парка "Ангарские пруды" на севере Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект благоустройства опубликован на сайте столичного правительства, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что на участке площадью 2,69 гектара на месте устаревших объектов появится новая зона для отдыха, занятий спортом и прогулок. Она станет частью природного комплекса в районе со сложившейся общественной и социальной инфраструктурой, добавил Ефимов.

Участок примыкает к улице Софьи Ковалевской и находится в пешей доступности от станции "Яхромская" Люблино-Дмитровской линии метро.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на площадке специалисты проведут работы по озеленению, приведут в порядок газоны, проложат пешеходные дорожки, а также обустроят зоны для отдыха, занятий спортом и пеших прогулок. По его словам, местные жители получат обновленное место для проведения досуга.

Между тем на территории Рублево-Архангельского в столичном Кунцеве появится новая набережная, которая будет повторять существующую береговую линию. Протяженность набережной на этом участке составит около 817 метров, уточнил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. При берегоукреплении набережной будут использоваться два вида конструктивных решений.