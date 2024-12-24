Собянин: девять общественных пространств благоустроили в ЮВАО в этом году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сразу девять общественных пространств благоустроили в 2024 году на территории ЮВАО, заявил Сергей Собянин.

В Рязанском районе работы прошли в сквере имени Федора Полетаева, где возвели игровое пространство и обновили оборудование спортивной площадки. Там появились лавочки и скамейки для тихого отдыха.

"А еще теперь здесь есть деревянный видовой мост с подвесными качелями и сцена для районных мероприятий", – написал градоначальник в своем личном блоге.

В Люблине благоустройство коснулось "Аллеи молодых семей", там поселились капибары, появился новый игровой комплекс с батутом, современные тренажеры для воркаута, а также были обновлены хоккейная коробка, площадка для собак, пространство для катания на самокатах и скейтах.



В другом столичном районе, Лефортово, улучшился Краснокурсантский сквер. Там не только обновили газоны и установили новые места для тихого отдыха, но и восстановили входную группу с Красноказарменной улицы, сохранив композицию "Кавалькада". Кроме того, территория зеленой зоны была дополнительно освещена.

Также в Лефортове был благоустроен сквер 65-летия Победы, расположенный между улицами Пруд-Ключики, Авиамоторной и улицей Генерала Яковлева. Рабочие починили мемориал и фонтан, уложили новый газон, посадили кустарники и цветники.

Другие работы прошли на катке на улице Чистова в Текстильщиках. Рядом обновили оборудование детской игровой площадки, а у дома на 7-й улице Текстильщиков появилось новое место для отдыха на лавочках.

В соседних Кузьминках на Окской улице вместо пустыря возведено новое пространство с тремя игровыми площадками, хоккейной коробкой, спортивной зоной. У второго корпуса дома 28 по этой же улице теперь есть скейт-парк и памп-парк, а у третьего корпуса обновилась спортзона с площадкой для командных игр и теннисными столами.

"В Капотне между 1-м Капотнинским проездом и улицей Капотней вместо небольшой скейт-площадки создали настоящий спортивный кластер. Теперь здесь есть место и для командных игр, и для любителей экстремальных видов спорта", – заметил Собянин.

Горожане смогут не только поиграть в теннис или баскетбол, но и позаниматься с боксерскими грушами, воспользоваться канатом или турниками.

В районе Марьино был благоустроен парк Героев Отечественной войны 1812 года, где стало еще больше вариантов для занятий спортом. Жителям на выбор предоставлены силовые тренажеры, турники и лестницы, универсальные спортплощадки, настольный теннис.

На соседних детских площадках обновили игровое оборудование, включая горки и переходы с динозаврами. Аналогичные работы прошли у домов № 6 и 6Б на улице Верхние Поля, там также появились новые комплексы для детей, качели, песочницы и многое другое.

Кроме того, в Марьине стало на одно благоустроенное пространство больше – его возвели вместо пустыря у ТЦ на Поречной улице, возле дома 21. Жители смогут покататься на большом катке, а также полюбоваться скульптурами, выполненными в технике топиари.

Благоустройство в столице в том числе выполняется за счет платных парковок. Так, 162 двора на востоке города были отремонтированы именно благодаря этим средствам. Специалисты обновили пешеходные дорожки, обустроили новые детские и спортивные площадки, сделали зоны отдыха, привели в порядок скамейки и парковочные карманы.

