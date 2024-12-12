Более 160 дворов благоустроили на востоке Москвы на средства от платных парковок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На востоке Москвы обустроили 162 двора на деньги от платных парковок. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

В рамках работ специалисты обновили пешеходные дорожки, обустроили новые детские и спортивные площадки, сделали зоны отдыха, привели в порядок скамейки и парковочные карманы.

Все средства от платных парковок каждый год передают на благоустройство дворов, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее на севере столицы благоустроили 139 дворов на средства от платных парковок. Рабочие привели в порядок тротуары и пешеходные зоны, обустроили детские и спортивные площадки, обновили дорожную инфраструктуру.

Всего с января текущего года в городе привели в порядок около 1,7 тысячи дворов. Все проекты были разработаны с учетом пожеланий и предложений москвичей.